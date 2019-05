¿Cómo puedo presentar una queja sobre un servicio o producto?

¿No le gustó el servicio o producto que compró? Conozca cómo puede resolver el problema.

Si no está satisfecho con un producto o servicio que acaba de recibir usted debe saber, que como consumidor, usted tiene el derecho de quejarse con la compañía para tratar de resolver el problema.

Por lo general, las compañías brindan un periodo de 30 a 60 días para realizar devoluciones y algunas te pueden ofrecer una devolución de dinero si no te agrado el producto. Antes de comunicarte con la compañía debes recolectar toda la información y recibos que tengas acerca del producto o servicio, para que así puedas explicar con detalles y evidencia el problema.

La página web oficial del Gobierno de los Estados Unidos recomienda que se comunique por escrito con el vendedor o la tienda en donde compró el producto. “Es posible que pueda resolver el asunto directamente con el vendedor o representante de la compañía. Si sigue insatisfecho, póngase en contacto con el supervisor y si esta opción también falla contacte directamente a la sede de la compañía”, explica la página web oficial del Gobierno de los Estados Unidos.

No obstante, si usted no logra un acuerdo con la compañía o no se puede comunicar con esta, usted puede contactar la oficina de protección al consumidor de su estado o presentar su queja a la Comisión Federal de Comercio. Por otra parte, si usted compró el producto o servicio de una compañía extranjera, usted puede presentar una queja ante la asociación internacional de compras en línea.

Cuando usted presenta una queja o querella en una agencia federal como la Comisión Federal de Comercio estas iniciarán una investigación para tratar de resolver el caso y verificar si hubo fraude.

Por otra parte, si usted compra regularmente en línea debe tener cuidado en dónde usted compra y añade su información personal, ya que muchas páginas web pueden parecer auténticas o seguras, pero no lo son. Debido a esto, usted puede considerar las siguientes compañías para proteger sus datos y dinero cuando realiza compras en línea.

