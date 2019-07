¿Cómo puedo proteger mis labios del sol?

Protege la piel de tus labios en los días calurosos de verano.

Nuestros labios son una parte muy sensible de nuestro cuerpo. La capa externa de esta piel es muy delgada, y es por esto que en su estado natural no llegan a estar protegidos contra los rayos UV. Esta zona de nuestro cuerpo no posee casi melanina, el pigmento natural de la piel que ayuda a proteger los labios del sol. De modo tal, que no llegan a broncearse pero sí quemarse fácilmente.

Por ser una zona tan sensible y delicada, incluso el mojarse los labios con nuestra propia saliva resulta perjudicial, ya que esta sustancia a pesar de ser natural, actúa como una suerte de lente que intensifica la exposición al sol. Otro factor muy importante que debemos considerar, es que debido a encontrarse en nuestro rostro, nunca están cubiertos y la exposición al sol es prácticamente directa.

Cuando los labios se queman por el sol, el resultado es un daño prolongado, siendo así que el colágeno podría verse alterado y está es la proteína que se encarga de darle elasticidad a los labios y ayuda a evitar la formación de arrugas. De esta manera, si los labios están desprotegidos y expuestos durante mucho tiempo al sol el resultado será que el colágeno de esta zona cambia.

Los dermatólogos recomiendan para cuidar nuestros labios, utilizar productos con protección solar. Es importante aplicarlos por lo menos media hora antes de la exposición solar, asimismo, como con cualquier protector solar debe renovarse su aplicación periódicamente. Es importante que el protector para nuestros labios sea resistente al agua.

Finalmente, debemos utilizar además del protector solar productos que se encarguen de sellar la humedad en esta zona de nuestro cuerpo, por ejemplo, labiales que dentro de su fórmula contengan cera de abeja, vaselina o parafina, como los que te mostramos a continuación:

1. Bálsamo Labial de Terapia Intensa

Te ofrece una protección solar óptima y protege contra las quemaduras de viento y las temperaturas extremas. Contiene antioxidantes, vitamina E, té verde, protección solar de alto espectro y emolientes.

Sólo debes aplicar una capa generosa y uniforme sobre tus labios 30 minutos antes de salir al sol, también puedes utilizar este bálsamo cuando sientas tus labios secos o agrietados.

2. Bálsamo Hidratante de Labios

Enriquecido con ingredientes 100% naturales, este bálsamo natural para los labios es hipoalergénico sin sabores ni fragancias agregadas. Calma y nutre tus labios con kokum, karité y manteca de cacao.

Te permite proteger y renovar la piel de tus labios con más mantequilla y menos cera gracias a su fórmula ultra acondicionadora que retiene la humedad para calmar los labios secos.

3. Bálsamo Labial con protector solar Sun Bum

Es un bálsamo labial con filtro solar que brinda protección contra amplio espectro UVA/UVB y acentúan los labios con un color sutil y natural. Está hecho con aceite de coco hidratante.

Además de proteger tus labios durante la exposición solar, hace que se sientan suaves e hidratados. Adicionalmente, esta colección posee tonos sutiles y naturales para darle un poco de color a tus labios.

