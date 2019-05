¿Cómo puedo reducir los costos de mis medicamentos?

Si no puede pagar los costos de sus medicamentos puede buscar ayuda del gobierno.

Los medicamentos pueden ser muy costosos y si su plan médico no los cubre o usted no tiene el dinero suficiente para pagarlos, su salud se puede afectar negativamente. Para que esto no le ocurra usted puede tomar en consideración los siguientes consejos para reducir los costos de los medicamentos sin afectar su salud.

1. Considere utilizar medicamentos genéricos

Usted puede consultar con su médico la posibilidad de utilizar medicamentos genéricos, en vez de los originales. Ya que estos por lo general tienen un costo más bajo que los originales.

2. Obtenga ayuda de la Administración del Seguro Social y el Medicare

La Administración del Seguro Social ofrecen varios programas, en los cuales usted puede obtener ayuda financiera para pagar sus medicamentos. Según explica la página oficial del Medicare si usted tiene ingresos limitados usted podría obtener ayuda para no pagar más de $3.40 por cada medicamento genérico cubierto y $8.50 por cada medicamento de marca cubierto.

3. Aplique al Programa de Asistencia Farmacéutica

Por lo general, las compañías farmacéuticas tienen programas de asistencia financiera que le ofrecen a las personas de bajos recursos. Por ejemplo, si usted utiliza el medicamento Humira la compañía Abbvie BioPharmaceutical proporciona medicamentos de AbbVie, de forma gratuita, a los pacientes que experimentan dificultades financieras, según indica la página oficial del Medicare.

Para conocer si la compañía farmacéutica ofrece ayuda para los medicamentos que usted utiliza, puede acceder a la página del Medicare y buscar el medicamento que usted utiliza para obtener información completa de los requisitos y la ayuda que estas compañías ofrecen.

Por otro lado, algunas farmacias ofrecen programas de ahorro para las recetas médicas. Comúnmente para participar de estos programas debe de inscribirse y pagar una membresía.

Walgreens ofrece un programa de ahorros para medicamentos de marca y genéricos. El programa requiere una membresía de $20 al año para la individual o $35 al año para la familia. Para poder participar no puede ser beneficiario de Medicare, Medicaid o TRICARE. El ahorro promedio que usted podría obtener al ser miembro de este programa es de $31.16 para medicamentos de marca y $21.79 para bioequivalentes que no están incluidos en la lista de medicamentos a menor costo.

El programa de recompensas ExtraCare Pharmacy & Health Rewards de CVS, te permite ganar hasta $50 al año. Cada vez que usted realice una reposición de sus recetas podrá ganar $5 en ExtraBucks Rewards. Además, con ExtraCare Pharmacy & Health Rewards ganará también por vacunas contra la gripe y otros servicios.

