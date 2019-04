¿Cómo puedo reducir mis deudas?

Si quieres reducir tus deudas tienes que seguir un plan de pago efectivo.

Reducir las deudas y aumentar los ingresos debería ser tu prioridad. Ya que vivir endeudado y con bajos ingresos, es estresante y no te permite tener una buena calidad de vida. Para que puedas reducir tus deudas efectivamente, aquí te brindo algunos consejos.

Lo primero que debes hacer es crear un plan de pago eficiente. Para lograr esto, debes realizar un presupuesto para conocer cuánto gastas, cómo lo gastas y cuánto dinero te sobra o tienes disponible. Luego que tengas esta información, debes organizar tus deudas de menor a mayor, para así conocer cuánto dinero debes. Cuando tengas toda esta información podrás decidir mejor si te es más conveniente poner en marcha un plan o método para eliminar las deudas tú mismo o si necesitas ayuda profesional para consolidar las deudas y eliminarlas.

Por ejemplo, si usted al desarrollar su presupuesto nota que no tiene dinero disponible para pagar todas sus deudas o que no las puede pagar a tiempo, debería comunicarse con un asesor en finanzas, para que su crédito no se vea afectado negativamente. Al comunicarse con un asesor, este le podrá brindar consejos útiles para que pueda eliminar o disminuir sus deudas efectivamente.

Usted puede buscar asesores financieros en la base de datos de la NFCC para recibir orientación personalizada. Ya que la mayoría de las agencias que forman parte de la NFCC brindan asesoramiento individual y confidencial, por teléfono o en persona. Usted puede obtener ayuda gratuita o a bajo costo en NFCC.

Por otra parte, si al analizar su presupuesto usted se percata que está malgastando su dinero en cosas innecesarias o que tiene dinero disponible y no lo está invirtiendo adecuadamente, es recomendable que usted desarrolle un plan de pago efectivo.

Por ejemplo, usted puede utilizar el método “bola de nieve” para reducir sus deudas. Este método o plan de pago, consiste en organizar todas sus deudas de menor a mayor cantidad. De este modo, usted realizará pagos por una cantidad mayor a la deuda más pequeña y pagos mínimos a las demás. Cuando elimine la primera deuda usted continuará con la segunda deuda y así consecutivamente. Si quieres obtener más información, puedes leer este artículo: ¿Cuáles son los mejores métodos para eliminar las deudas?

Te puede interesar: ¿Debería de consolidar las deudas de mis tarjetas de crédito?