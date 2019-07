¿Cómo quitarte las uñas postizas en la casa por ti misma sin gastar mucho dinero?

Quita las uñas postizas sin gastar mucho dinero.

Muchas mujeres no desean pagar tanto para quitarse las uñas y recurren a métodos muy agresivos que dañan, maltratan y hacen sensible las uñas. Hay varias formas de quitar uñas postizas sin gastar tanto. Te decimos cómo quitar uñas postizas, de acrílico e incluso estos kits son buenos para eliminar el gelish. Después de quitar tus uñas postizas, coloca crema o aceite en la cutícula y uñas para que no se debiliten.

1. Makartt: uñas al natural en menos de 30 minutos

Para quitar uñas de acrílico o postizas este método lleva menos de 30 minutos podrás tener tus uñas al natural y sin dañarlas. Este paquete para quitar uñas postizas tiene todo lo que necesitas. Algodón especial y aluminio especial para las uñas postizas, solo necesitarás el acetona pura. Para comenzar a retirar las uñas de acrílico, necesitas limar muy bien tu uña y colocar en el algodón un poco de acetona y después envolver el dedo en aluminio.

Cuando retires puede que queden restos, solo necesitas raspar muy ligeramente para deshacerte de cualquier resto. Es muy fácil de hacer y lo podrás hacer ti sola. Tiene 71% de satisfacción.

2. Teenitor: clips para quitar uñas postizas que no maltrata la uña

Después de un evento si deseas quitar uñas de acrílico, lo podrás hacer fácilmente en tu casa, sin necesidad de ir al salón y gastar. Este paquete son una especie de clip que debes colocar en tus uñas, pero antes debe de colocar un poco de removedor de esmalte puro en una almohadilla y colocar estos clips y esperar unos minutos. Podrás eliminar uñas de acrílico, porcelana, de gel y más. Incluye un removedor de cutícula con la que podrás eliminar restos y reducidos.

Evita quitarte la uña con los dientes o con alguna herramienta que lo único que provocaras es que se dañe tu uñas se vuelva más débil y quebradiza. Lo mejor es que puedes reutilizar estos clip para quitar las uñas postizas.

3. BTArtbox: quita uñas de acrílico de manos y pies

No lastimes tu uña con herramientas o con los dientes, este kit para quitar las uñas postizas es muy fácil de usar y trae casi todo para que tus uñas no se dañen. Tiene láminas gruesas para que puedas colocar en tus uñas de las manos y los pies. Necesitas limar y limpiar la uña, después colocar acetona pura en el área blanca del aluminio especial, esperar unos 20 minutos a que se desprende la uña postiza.

Contiene 200 papeles de aluminio para que puedas retirar más uñas postizas y no tengas que gastar tanto dinero. Viene con un removedor de cutícula tipo triángulo para eliminar restos y residuos, sin maltratar la uña. Elimina las uñas postizas en casa y por menos de $10 dólares.

