¿Cómo saber si tienes una infección vaginal?

Muchas mujeres en algún momento nos hemos preguntado si quizás tenemos una infección vaginal, ya que hemos sentido algún tipo de malestar que nos incomoda en esa área. Las infecciones vaginales son mucho más comunes de lo que te imaginas. De hecho, es posible que hagas todo lo que te han enseñado: no usar ropa muy ajustada, evitar quedarte con el traje de baño mojado, usar ropa interior de algodón, pero aun así, sigas experimentando la incomodidad que llega con una infección.

Hay muchos motivos que pueden provocar infecciones vaginales, por ejemplo:

1. Fatiga adrenal, baja inmunidad:

Realmente tus glándulas adrenales no se fatigan, es más una cuestión de cómo se comunican ciertas glándulas en tu cerebro (Hipotálamo, pituitaria y adrenales para ser exactas). Pero en fin, que puedes hacer? Crea una rutina de sueño e intenta en lo posible dormir 7-8 horas sólidas cada noche. Crea un carefew de electrónicos y acuéstate a dormir no mas tarde de las 10 pm. Puedes usar una alarma que te indique que es hora de ir cerrar los electrónicos e ir preparándote para dormir. También utilizar suplementos que te ayuden a mejorar tu organismo.

2. Tipo de alimentación:

La infección vaginal tiene que ver mucho con tu digestión. Si llevas la dieta tradicional americana o “Standard American Diet (SAD)” es posible que estés consumiendo demasiados carbohidratos refinados y azúcares. El alto consumo de alcohol también influye, pues este se convierte en azúcar. ¿Qué hacer? Baja el consumo de azúcar y carbohidratos refinados, gluten y al alcohol. Aumenta la cantidad de vegetales, sobre todo vegetales de hojas verdes que apoyarán la salud de tu hígado. Utiliza suplementos para la salud digestiva de la mujer.

3. Bajos niveles de ácido estomacal:

Aunque te han hecho pensar que el ácido estomacal es el enemigo que causa reflujo y acidez, la realidad es que para tener una buena digestión necesitas suficiente ácido estomacal. De hecho, la acidéz muchas veces es provocada por bajos niveles de ácido estomacal. Cuando tienes bajo ácido estomacal los alimentos que comes no pueden ser digeridos adecuadamente. Cuando eso pasa, tu intestino va a tener que pasar más trabajo e incluso es posible que no pueda digerir varios alimentos. Esto va a provocar que crezcan bacterias poco amigables en tu intestino. ¿Cuál es una de las señales de ácido estomacal bajo? Inflación en el abdomen, especialmente media hora después de comer. ¿Cómo puedes apoyarte? Consume alimentos amargos, o/y apóyate consumiendo tintura de verdes amargos (bitters) 30 minutos antes de tus comidas. Ten en cuenta que los swiss bitters pues pueden provocar diarrea.