¿Cómo ser millonario con el 401(k)?

Conoce qué debes hacer con el plan 401(k) para tener millones en tu cuenta.

Si estás buscando cuál es la mejor forma de convertirte en millonario sin tener que estar comprando todas las semanas la lotería, deberías conocer el plan de retiro 401(k). En los Estados Unidos más de 133,000 personas tienen 1 millón de dólares o más en su plan de retiro 401(k), según el fondo de inversiones Fidelity Investments. Así que si quieres unirte al club de los millonarios, aquí te explico qué debes hacer.

1. Comenzar temprano

Lo primero que debe hacer es comenzar lo antes posible, ya que de esta manera las aportaciones que realizarás al plan de retiro serán más cómodas. Por ejemplo, si comienza a los 25 años realizando pagos mensuales de $416 a su plan 401(k) y su empleador contribuye la mitad de sus aportaciones, a los 65 años tendrá más de un millón ($1,386,592).

No obstante, si comienza a los 35 años necesitará el doble para poder llegar al millón de dólares a los 65 años. Puesto que, tendrá que aportar $833 mensuales a su plan 401(k) para ganar bastante dinero con los intereses. Sin embargo, esto puede ser más difícil de lograr, ya que tendrías que estar pendiente de no sobrepasarse del límite de contribuciones que debes hacer por año.

2. Conocer cuánto dinero tu empleador aportará al plan

Debes conocer cuánto dinero aporta tu empleador, a tu plan de retiro para así calcular la cantidad que debes de invertir para convertirte en millonario. Ya que si usted tiene un ingreso anual de $60,000 y comienza a los 35 años a aportar un 15% de su salario al plan, necesitará que su empleador contribuya a su plan con un 15% o más para tener un millón a los 65 años.

3. Esperar que el dinero crezca

Según Fidelity, la mayoría de las personas que se convirtieron en millonarias con el plan 401(k) contribuyeron por 30 años o más al plan de retiro. Debido a esto debes mantenerte realizando pagos a tu 401(k) sin desanimarte, si quieres ser millonario.

Del mismo modo, si cambias de trabajo no debes retirar los fondos de la cuenta 401(k), puesto que podrías pagar una penalización e impuestos y de esta forma perderías una gran parte de tu dinero.

¿Qué es el 401(k)?

El 401(k) es un plan de ahorro para el retiro que ofrecen algunas empresas a sus empleados. Con este plan realizarás aportes mensuales, que serán deducidos automáticamente de tu salario. Los ahorros quedarán exentos de pagar impuestos federales, hasta el momento en que el dinero sea retirado de la cuenta. De igual forma la compañía o empresa puede contribuir a tus ahorros aportando una suma de dinero. Por ejemplo, algunas empresas aportan 50 centavos por cada dólar que el empleado aporte al plan.Si deseas obtener más información sobre el 401(k) puedes leer este artículo: ¿Qué es el 401(k) y cuáles son sus beneficios?

Recuerda, que convertirse en millonario no es una tarea fácil, ya que si lo fuera cualquiera lo lograría. Si quieres conocer otras recomendaciones debes leer este artículo: 4 cosas que debes hacer si quieres ser millonario y no es comprar la lotería.

Si no deseas unirte al plan de retiro 401(k) puedes considerar abrir una cuenta de retiro IRA para ahorrar y ganar dinero con los intereses. Puedes considerar las siguientes cuentas:

El bancos Ally ofrece una cuenta IRA de certificado de depósito con una tasa de interés de 2.75% APY por un término de un año. Por ejemplo, si llegas a ahorrar en la cuenta $5,000 luego en intereses podrías ganar $137 anuales. La cuenta no tiene cargos de mantenimiento.

En Capital One puedes abrir una Cuenta IRA de Certificado de depósito (CD) con una tasa de interés de 1.00% APY. La cuentas no tienen cargos mensuales y no requieren un depósito mínimo para abrir la cuenta.

