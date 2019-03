¿Cómo sobrevivir a los sofocos de la menopausia en época de calor?

Épocas de calor y con sofocos, cómo sobrevivir.

En las épocas de calor durante la menopausia, pueden ser un infierno, para que esto no suceda te damos recomendaciones para que puedas evitarlos y controlar los bochornos y sofocos. Una recomendación importante es eliminar el consumo total de la cafeína, uses ropa ligera y no descuides tu piel, se puede deshidratar y sentir acartonada fácilmente.

Con los sofocos y el clima puedes sudar más de la cuenta, querrás tomar una ducha a cada hora, pero para que te refresques de forma inmediata usa agua termal. Lo puedes aplicar en cualquier parte de tu cuerpo y puede ser usado si tienes piel muy sensible. Solo aplica el mist en tu rostro y deja secar, notarás cómo refresca al instante.

El agua termal ayuda a calmar irritaciones, quemaduras leves y hasta fijar el maquillaje. Puede ser aplicado cuantas veces lo necesites. Hay diferentes presentaciones, este es pequeño para llevarlo en tu bolso.

Durante épocas de calor necesitas más hidratación y más electrolitos. El agua de coco es perfecta para que te puedas hidratar el doble de lo que el agua te da. Este es un extracto el cual podrás llevar a cualquier lado. Solo necesitas colocar unas gotas en tu agua y listo. Te ahorrarás un poco en lugar de comprar agua de coco en envases.

Es libre de calorías y azúcar, por lo que no tengas miedo a ganar unos kilos de más al tomarlo. Agrega unos hielos para sentirte mejor y sin tanto calor. Incluso lo puedes consumir por las noches.

Sin duda necesitas recurrir a un suplemento o producto que ayuda a la reducción de los sofocos. Estás pastillas pueden controlar hasta un 70% los sofocos. Se debe de tomar una cápsula por las mañanas, los resultados se podrán notar a partir de la cuarta semana. No consumas cafeína, esto puede afectar el ciclo de sueño, humor y hasta darte más bochornos.

También puedes recurrir a otras cremas para mayor efectividad. Usando estos 3 productos en conjunto te ayudarán a que puedas sobrevivir en las épocas de calor. Lo más importante es que te hidrates más de la cuenta. Estás cápsulas tiene un 65% de satisfacción.

