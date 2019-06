¿Cómo usar el aceite de romero para tapar las canas del cabello?

Qué el aceite de romero sea tu aliado para las canas.

El romero es un excelente compuesto para el cabello, pues gracias a sus propiedades puede acabar con la caspa, el cuero cabelludo irritante y con esto evita que tengas un cabello muy grasoso. Pero uno de los grandes secretos del aceite de romero, es que puede tapar las canas.

Esto sucede porque el aceite de romero y la hierba de romero hacen oscurecer tu cabello, con esto tus canas irán cubriendo poco a poco, sin importar tu tipo de pelo o edad. Este beneficio solo es para personas con cabello oscuro o castaño. Además de tapar las canas, el usar un romero ayudará a equilibrar la grasa en tu cuero cabelludo, sin alterar el pH, limpia a profundidad y ayuda a fortalecer los folículos pilosos.

Existen muchos shampoos que tienen aceite de romero, que te podrás ayudar a tapar algunas canas. Pero te damos 2 maneras de hacer una receta para cubrir las canas, lo único que necesitas es aceite esencial de romero.

Para este tratamiento solo necesitas aceite esencial de romero, que sea apto para usarse en el cabello. Debes de colocar unas 7 a 10 gotas y pasarlo por todo el cuero cabelludo, trata de llegar a todo tu cabello y que se distribuya de manera uniforme, masajea por 10 minutos y listo. Si tu pelo es muy graso, lava tu pelo después de está aplicación. Si tu pelo es seco o mixto, lo puedes dejar en tu pelo.

El aceite esencial de romero, también es un excelente acondicionador por lo que ayudará a que tu pelo sea manejable, este suave y brillante. Este tónico puede ser usado por hombres y mujeres.

Otra alternativa que igual funciona y no necesitas otro ingrediente es hacer una infusión. Solo necesitas hervir agua, dejar hasta que este tibia y coloca enseguida unas 10 gotas o un manojo de romero fresco. Ya que este tibio y todo concentrado, lo puedes aplicar en tu cabello dando un masaje en tu cuero cabelludo. Lo mejor de esta infusión de aceite de romero es que no ensucia, engrasa o deja una sensación pesada.

Lo podrás aplicar aunque no tomes una ducha, pues ayuda a que no se forme grasa ni hongos en tu cuero cabelludo. Si optas por comprar el aceite esencial de romero, mantenlo alejado de la luz del sol, para que no se diluyan sus propiedades. Para notar resultados debes de ser constante y esto podrá tomar algunos meses para ver resultados.

