Comunicación en toda la casa: Los 5 teléfonos inalámbricos más baratos

Habla con libertad con alguno de estos teléfonos inalámbricos.

Si eres de los que no puede quedarse quieto mientras habla por teléfono, entonces quizás sea hora de pasarte a uno inalámbrico. Con los celulares, estamos muy acostumbrados a poder hablar desde donde queramos, y para poder hacer lo mismo en casa, nada mejor que contar con alguno de estos teléfonos inalámbricos baratos.

1. Teléfono de Vtech

Este teléfono inalámbrico es simple, pero tiene todo lo que necesitas. Incluye identificador de llamadas, una agenda que puede almacenar hasta 30 números e historial de llamadas. El menú del teléfono tiene tres opciones de idiomas: Inglés, Español y Francés, y es ideal para apoyar sobre una mesa o montar en la pared.

Es un teléfono de bajo precio por su descuento, y también uno de los modelos más vendidos. Por su precio, no tiene contestador automático ni modo altavoz. A pesar de ser un teléfono económico, los clientes destacan su funcionalidad y la utilidad de su localizador para no perder el teléfono en la casa.

2. Teléfono inalámbrico de Vtech

Con un diseño muy similar al anterior, este teléfono de Vtech es de color negro y ofrece tecnología digital DECT 6.0. Incluye identificador de llamadas y una memoria de hasta 30 números en el historial. Por su pequeño tamaño, es ideal para colocar en cualquier mesa sin ocupar mucho espacio o para montar de la pared.

Este es el modelo más económico, con un precio menor a $20. Los clientes en Amazon destacan su precio, aunque no tiene función de altavoz y la calidad del audio no es tan buena.

3. Inalámbrico de Vtech

Con una estética más tradicional y disponible en tres colores, este teléfono inalámbrico ofrece todas las características que los modelos anteriores, pero sumando una agenda e historial de llamadas que soporta hasta 50 números. Además, en este teléfono se pueden configurar 9 números en marcado rápido.

Una gran cantidad de clientes en Amazon valoran positivamente las características de este teléfono, además de su precio, por debajo de los $20. Aunque no incluye una máquina contestadora, tiene función de altavoz y pueden sumarse hasta 5 teléfonos accesorios

4. Teléfono blanco Vtech

Este teléfono de Vtech tiene un precio que no supera los $20 y también está disponible en tres colores: blanco, rojo y azul. Pueden realizarse conferencias, hablando con el teléfono principal, una línea exterior y otros teléfonos accesorios al mismo tiempo. Tiene una capacidad de almacenar hasta 50 números en su agenda e historial de llamadas.

Este es el modelo mejor valorado, con 4,3 estrellas en Amazon. Los clientes destacan su funcionalidad y diseño, que es más moderno, aunque algunos señalaron que la retroiluminación de su pantalla LED es muy tenue.

5. Inalámbrico con contestadora de Vtech

Este teléfono se destaca por ser el único con contestadora automática incorporada. En su base tiene unos botones, altavoz y pantalla para poder escuchar los mensajes de voz. A diferencia de los últimos modelos de teléfono, tiene la posibilidad de almacenar hasta 30 números en la agenda e historial.

Aunque es el más costoso de la lista, su precio no supera los $30 y ofrece contestador automático, que hacen que su relación calidad-precio sea muy buena. Es uno de los modelos más vendidos, pero no cuenta con función de altavoz. Los clientes en Amazon destacan su buen desempeño por el precio, a pesar de que no tiene muchas funciones extras.