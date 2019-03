¿Con qué es mejor hacer las compras con: débito, crédito o efectivo?

Conoce las ventajas y desventajas de estos métodos de pago.

La mayoría de las veces que te vas de compras tienes tres opciones para pagar con: crédito, débito o efectivo. Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y desventajas que debes conocer antes de comprar un producto o servicio. Ya que de esta forma podrás utilizar efectivamente tu dinero y hasta protegerlo.

Pagar con débito

Al pagar con una tarjeta de débito, es muy efectivo si no quieres endeudarte. Ya que una tarjeta de débito utiliza el dinero que hay en su cuenta de ahorros o cuenta corriente. Por lo tanto, el dinero que utiliza con la tarjeta de débito es el mismo que usted depositó en su cuenta de ahorro.

Otra de las ventajas de pagar con débito es que no le cobran intereses o cargos, si no al contrario usted gana intereses. Debido a que las tarjetas de débito están enlazadas a una cuenta de ahorro, el dinero que usted deposita en la cuenta va a ganar intereses. Por ejemplo, la cuenta de ahorros de Ally tiene un interés de 2.20% APY y si usted mantiene $1,000 en la cuenta durante un año usted ganará $22.00, al final del año.

De igual forma, al pagar con una tarjeta de débito tendrás más control de los gastos, ya que con la mayoría de las tarjetas no puedes gastar más dinero del que tienes en la cuenta. Asimismo, si su tarjeta de débito tiene el logo de Visa, American Express o Mastercard puedes pagar en más de 300 comercios alrededor del mundo, pero estas compañías pueden cobrar cargos por realizar estas transacciones.

Además, al pagar con una tarjeta de débito o crédito podrá pagar la cantidad exacta sin recibir cambio en monedas o dinero falso. Sin embargo, aunque pagar con una tarjeta de débito es más seguro que en efectivo, la mayoría de estas tarjetas no brindan protección contra transacciones no autorizadas y fraude, como lo hacen las tarjetas de crédito. Así que si usted desea realizar compras en línea debe tener cuidado al utilizar la tarjeta de débito, para evitar ser víctima de fraude.

Otra desventaja de pagar con tarjeta de débito o crédito es que algunos establecimientos pueden requerir una cantidad mínima para pagar con la tarjeta.

Pagar con crédito

Si tienes una tarjeta de crédito y la utilizas para pagar debes saber que una de sus mayores ventajas es que te puede ayudar a desarrollar un buen crédito, si la sabes utilizar correctamente. Ya que si pagas con una tarjeta de crédito y luego no realizas los pagos mínimos a tiempo, tu crédito se afectará negativamente. Dado que el dinero que utilizas de la tarjeta de crédito es dinero que el banco te presta y que luego tendrás que pagar con intereses. Por ejemplo, si pagas una camisa de $20, con la tarjeta de crédito, al final podrías pagar mucho más con los intereses y cargos.

Puedes leer este artículo para que conozcas las diferencias entre una tarjeta de débito y una de crédito: ¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito?

Otra de las ventajas de pagar con una tarjeta de crédito es que están protegidas por las disposiciones de la ley de Facturación Imparcial de Crédito. Con esta protección, si usted sospecha que fue víctima de fraude, puede suspender el pago de la compra mientras se investiga el caso. De igual modo, al tener una tarjeta de crédito no serás responsable de las compras no autorizadas, si el banco ofrece esta protección. También como las tarjetas de débito puede realizar compras alrededor del mundo, si la tarjeta de crédito tiene el logo de Visa, American Express o Mastercard.

Por otro lado, por cada compra que realices con una tarjeta de crédito puedes obtener puntos, descuentos o “cash back”. El “cashback” en las tarjetas de crédito significa que por cada compra o cantidad que gastes recibirás un pequeño porcentaje en efectivo. Por ejemplo, la tarjeta de crédito Citi Double Cash Card ofrece 2% en cashback: 1% cuando comprás y 1% cuando pagas.

A pesar de todas estas ventajas, debe tener cuidado al utilizar su tarjeta de crédito, ya que puede endeudarse. Algo que debe evitar a toda costa.

Pagar con efectivo

Una de las mayores ventajas al tener dinero en efectivo, en su bolsillo, es que la mayoría de los establecimientos aceptan este tipo de pago. No obstante, al tener solamente efectivo, la cantidad que tienes es lo único que puedes gastar, esto puede ser una ventaja, en algunos casos, ya que no te endeudarás. Sin embargo, puede ser una desventaja, si no tienes el dinero suficiente para pagar por un producto o servicio que necesitas.

Del mismo modo, si no guarda todos los recibos de sus compras no podrá dar seguimiento a sus gastos. Otra desventaja de tener dinero en efectivo es que en caso de robo o asalto podría perder su dinero y no podrá recuperarlo.

Ahora que ya sabes las ventajas y desventajas de estos métodos de pagos puedes escoger el que más te convenga. Si deseas obtener una tarjeta de crédito aquí te presento algunas que puedes considerar.

Si estás buscando una tarjeta de crédito con 0 intereses durante los primeros meses puedes considerar la tarjeta Citi Simplicity. Esta ofrece 0% en intereses, en transferencias de saldo, por 21 meses (comenzando desde la primera transferencia que se realice) y en compras nuevas ofrece 0% en intereses durante los primeros 12 meses. Luego el interés será uno variable de 16.24% a 26.24%. Por otro lado, la tarifa de transferencia de saldo es de $5 o 5%, se aplicará la cantidad que sea mayor y no tiene cargos anuales.

Otra tarjeta de crédito que puedes considerar es la tarjeta de crédito BankAmericard, ya que ofrece 0% en APR durante los primeros 18 ciclos de facturación y por cualquier transferencia realizada durante los primeros 60 días de obtener la línea de crédito. Sin embargo, después de que la oferta termine, el APR puede fluctuar entre 15.24% a 25.24%. Además, un cargo de 3% aplicará en todas las transferencias que se realicen.

