¿Con qué frecuencia debo realmente lavar mi cabello?

Lava de acuerdo a tu tipo de cabello.

¿Lavar mi cabello diario, una vez al mes o cada dos días? Tal vez te lo hayas preguntado muchas veces y es que en ocasiones no es tan recomendable lavarlo todos los días. Si tienes pelo graso y lo lavas todos los días, es una de las razones por las que se produce más grasa en tu cuero cabelludo. Pero si tienes un cabello delgado es recomendable lavarlo cada dos días.

Jamás duermas con el pelo húmedo o mojado, porque tu pelo se puede romper fácilmente, además que acumula más humedad y con esto provoca frizz y hasta estática. Evita tocar mucho tu pelo con las manos sucias. Hemos creado esta guía para que sepas cada cuanto es recomendable de acuerdo a tu tipo de cabello.

Cabello graso:

Lo ideal es que lo laves cada dos o tres veces a la semana. Si lo lavas todos los días lo que haces, es remover los aceites naturales con esto tu cuero cabelludo produzca más grasa y provoque un desequilibrio en tu pH. Si tus puntas están muy secas utiliza una mascarilla o aceites naturales como coco, argán, jojoba o aguacate que te ayudarán a darles la hidratación adecuada.

Este shampoo controla la grasa en tu cabello y evite que se forme caspa. Al usarlo adecuadamente notarás como tu pelo no se siente pesado o tieso.

Cabello seco o dañado:

Lo ideal es que lo laves solo 3 veces a la semana espaciando las duchas, esto es porque al estar dañado y lavarlo con agua caliente solo lo expones más a daños. Siempre trata de lavar tu pelo con agua fría. Para que tu cabello ya no se vea aspero o muy duro, usa un shampoo que se encarga de hidratar, reparar y le da suavidad. Recuerda que si usas productos de calor, aplica una mascarilla humectante y protector de calor antes.

Este producto sella las puntas abiertas y le da humectación para que tu pelo ya no este tan seco. Es un producto que se puede aplicar en seco o en cabello húmedo.

Cabello débil o delgado:

Se puede lavar diario o cada dos días. Es importante que uses un shampoo para dar más volumen y hacer que tus folículos pilosos se estimulen para hacer un cabello más fuerte. Alterna el uso de acondicionador, en ocasiones esto lo hace más delgado y evita lavarlo con agua muy caliente. Sécalo con una playera de algodón, la toalla puede romper tu pelo.

Un shampoo más concentrado para crear un cabello más grueso, con más volumen y más fuerte. Contiene aminoácidos y proteínas que le dan hidratación a tu pelo.

Cabello intermedio:

Si tu pelo no es muy graso, pero tampoco es tan seco, entonces tu cabello es intermedio. Siempre busca un shampoo libre de sulfatos y parabenos para que no altere el pH de tu cuero cabelludo y que te hidrate para que no se reseque las puntas de tu cabello. Lo idóneo es lavarlo cada dos días.

Este shampoo tiene productos con cafeína que se encargan de nutrir y fortalecer los folículos pilosos para aumentar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, obtendrás un cabello fuerte, suave y voluminoso.

