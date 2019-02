¿Conoces la dieta del semáforo para bajar de peso?

Cada color indica lo que se debe y no comer...

Muchas personas conocerán la dieta del semáforo porque Alejandro Chabán en su sistema de bajar de peso Yes You Can! lo utiliza.

Pero no solo eso, la dieta del semáforo se caracteriza por ser un sistema que te indica los alimentos que si puedes comer, los que debes comer con moderación, y los que definitivamente no debes ni mirar.

Alimentos bajo el color rojo: Prohibidos

Alimentos bajo el color amarillo: Con moderación

Alimentos bajo el color verde: ¡Si se puede!

Al comienzo de cada año uno se propone metas nuevas, y con total seguridad puedo mencionar que somos muchos los que incluímos el bajar de peso como meta principal. Por esa razón te compartimos el plan nutricional que separa a los alimentos de una manera en particular clasificándolos por los colores del semáforo. Esta dieta aporta una gran variedad de nutrientes que te permiten bajar de peso saludablemente sin que te quedes con hambre. También, que proveen la energía que cada organismo requiere.

Según una reconocida Universidad en Australia, para mantener nuestro organismo saludable y lograr adelgazar, es posible dividir los alimentos de acuerdo a su índice glucémico en lo siguiente: alto (rojo), mediano (amarillo), y bajo (verde). El índice glucémico o índice glicémico (IG) es un sistema que cuantifíca la respuesta glucémica de un alimento. Este sistema compara la calidad de los distintos carbohidratos en ellos.

Alimentos rojos que no debes consumir

Pastas

Pizza

Aderezos como de ensaladas, la mostaza, o el kétchup

Arroz

Frituras

Dulces

Pan

Cereales

Alimentos amarillos que se deben consumir con moderación

Frutas

Alimentos integrales como el pan y el arroz integral

Sushi

Jugos

Alimentos verdes que sí puedes comer que te ayudarán a bajar de peso