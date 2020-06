¿Conoces la “Vitamina del Sol”, y para qué sirve?

Mejora tu estado de ánimo, tu inmunidad y tu salud general con la vitamina D3.

¿Falta de sol o estás preocupado por el foto-envejecimiento? Prepárate para recargarte de salud con estas vitaminas.

Los largos días dentro de tu casa son más comunes que nunca y han provocado problemas generalizados de vitamina D. Incluso si pasas la cantidad correcta de tiempo al aire libre, la capa de nubes, la contaminación del aire, la altitud y el color de la piel afectan la cantidad de luz solar disponible para el cuerpo. Es por eso que es importante consumir las “vitamina del sol”, especialmente hechas para la piel que ansía los beneficios del sol.

La vitamina D3 es una vitamina esencial que el cuerpo necesita para tener huesos, dientes y función muscular saludables. Es compatible con un sistema inmunológico saludable y se ha relacionado con niveles más bajos de depresión. Acertadamente llamada la “vitamina del sol”, D3 se sintetiza naturalmente cuando la piel desnuda se expone a la luz solar UVB. Pero el estilo de vida moderno en interiores no nos permite a la mayoría de nosotros obtener todo lo que necesitamos, y la Clínica Mayo estima que del 25% al ​​50% de la población general puede tener deficiencia de vitamina D. Entonces, no es solo el clima frío, sino también la falta de luz solar que infunde vitamina D3, lo que disminuye nuestra inmunidad.

El Consejo de Vitamina D recomienda que los adultos con una exposición solar mínima tomen 5,000 UI de D3 diariamente para alcanzar niveles óptimos. Esta recomendación se basa en una investigación que muestra que el 97% de las personas alcanzarán niveles superiores a 30 ng / ml con esta dosis, sin riesgo de toxicidad.

Mira estas opciones de la “Vitamina del Sol”, disponibles en Amazon:

1. Vitaminas – HUM Here Comes The Sun:

Suplemento de apoyo al sistema inmune. Vitamina D3 de alta potencia 2000 IU para apoyar la piel radiante, el estado de ánimo y la salud ósea. Repleto de D3 para huesos fuertes y salud celular y considerado por muchos científicos como superior a D2, Here Comes the Sun ofrece un día de verano, todos los días. Esta vitamina D3 de alta potencia será tu dosis diaria de sol sin los rayos UV.

2. Suplemento Naturewise Vitamina D3:

Una de las más vendidas en Amazon con más de 17 mil reviews, es un suplemento de vitamina D3 5,000IU completamente natural y de alta potencia, que está diseñado para restaurar los niveles de vitamina D agotados con 5,000 UI de D3 bioactivo por porción diaria. Se entrega en aceite de oliva orgánico prensado en frío, una fuente de grasa saludable que mejora la biodisponibilidad de esta vitamina liposoluble.

3. Bronson Vitamina D3:

La vitamina D3 generalmente se produce en tu cuerpo. Tu cuerpo utiliza los rayos UV del sol para convertir el colesterol en esta importante vitamina. Pero a medida que envejecemos, nuestra capacidad de crear D3 disminuye. Además, la combinación del uso generalizado de protectores solares y menos tiempo al aire libre, lo que limita nuestra exposición a los rayos UV, ha provocado deficiencias peligrosas de D3.

La vitamina D juega un papel importante en la absorción de calcio, promoviendo huesos fuertes y saludables, lo que no podría ser más importante a medida que envejecemos. Pero lo que pocas personas se dan cuenta es que D3 también es una poderosa vitamina de inmunidad. Los estudios muestran que aquellos con los niveles más bajos de vitamina D3 son los que tienen más probabilidades de tener inmunidad deteriorada. La vitamina D3 orgánica certificada por el USDA de Bronson no contiene OGM, es biológicamente idéntica a la D3 de su propio cuerpo y contiene 10.000 UI diarias en una tableta pequeña y fácil de tragar.