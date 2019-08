Copia el look de verano de las celebridades latinas más hot en traje de baño

Luce como los famosos cuando vas a la playa, pero sin lastimar tu bolsillo...

Estamos en pleno verano y plenas vacaciones, lo que significa que las salidas a la playa o a la piscina ¡deben ser prioridad!

Eso lo tienen muy claro las celebridades, y lo podemos ver a diario en sus redes sociales cuando suben fotos y videos disfrutando de alguna isla tropical, o en la piscina de un hotel muy top en alguna parte del mundo. Y para que no nos quedemos atrás, nosotros al menos podemos copiar sus looks para que con una que otra aplicación le ponemos un lindo filtro y listo… ¡Ya no tendrás nada que envidiarles!`

Mira a continuación algunas de esas celebridades en traje de baño y copia el look:

1. Clarissa Molina:

Copia el look:

Traje de baño de una pieza GUESS Blue Denim Lace Up para mujer

2. Sebastian Yatra:

Copia el look:

Bañador corto para hombre colorido Trunk Boxer Beach SEOBEAN

3. Natti Natasha:

Copia el look:

Conjunto de bikini bandeau en color neon, con tiras ZAFUL para mujer

4. Prince Royce:

Copia el look:

Bañador de cintura elástica y secado rápido para hombre Original Penguin Short