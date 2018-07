Core 10: La línea de ropa de ejercicios más popular para todo tipo de cuerpo

Ejercítate con estilo.

Existe mucha ropa deportiva en el mercado, pero no toda es cómoda o no esta hecha con los mejores materiales o tiene un buen precio. Core 10 es la línea de ropa de ejercicios más popular para todo tipo de cuerpo, ya no tendrás que buscar específicamente en la sección petite o plus sizes. Core 10 es una marca deportiva enfocada a la comodidad de la mujer para cualquier tipo de cuerpo.

1. Pantalones tipo leggins: se libre y mueve como quieras

Al momento de comprar podrás elegir el corte de tus leggins ya sea high, medium o cross waist de acuerdo a tus necesidades. Su color es 100% negro y tiene un pequeño bolsillo escondido en la parte delantera del pantalón. Gracias a los materiales con el que está hecho podrás correr, meditar, hacer yoga o ir al gimnasio de manera cómoda y segura.

Existen todas las tallas y podrás elegir el largo de tus pantalones tipo leggins. Ahora eres tu quien decide como quieres el corte y largo de tus pantalones.

2. Top con cierre: todo seguro y sin moverse



Muchas veces es súper incómodo que mientras te ejercitas tu busto se mueve de arriba a abajo. Este top controla ese rebote incómodo. Tiene máxima compresión, por la tensión en su banda inferior y en las correas ajustables. Tiene un cierre en la parte de enfrente para asegurar que todo esté en su lugar.

No te preocupes si tienes mucho o poco busto tiene tallas desde 30A hasta 46G, es una la mejor opción deportiva para mujeres. Además, que lo puedes usar con alguna playera.

3. Sudadera con gorro: protegida para cualquier tipo de clima

Qué el clima no te impide ejercitarte, esta sudadera está hecha de poliéster. Su diseño es para darte un ajuste relajado y acogedor. Su gorro está forrado de malla y tiene un bolsillo en la parte delantera de la sudadera para que coloques tu celular o algún otro accesorio. En la mangas tiene huecos para que coloques tus pulgares.

Tiene colores sensacionales a diferencia de otras marcas que solo ofrecen colores neutros y lo mejor es que hay tallas petite y plus sizes, ¡así que cúbrete con estilo!

4. Blusa: absorbe la humedad y te mantiene seca

No importa que corras, hagas tu rutina en el gimnasio o de yoga con esta blusa siempre estarás seca. ¿Porqué elegir la blusa de Core 10? Absorbe la humedad, evita los malos olores, se seca muy rápido y es muy liviana y cómoda. Úsala tu top deportivo y ahora estás lista para una rutina de ejercicios.

Su precio de $25 es excelente para la calidad que ofrece el producto. Es una blusa básica que debe de estar en tu armario, que incluso te sacarás de cualquier apuro.