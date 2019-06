¿Cuál es el gimnasio más barato?

Conoce los gimnasios más económicos que tienen muchas instalaciones en los Estados Unidos.

¿Como vas con las resoluciones que te propusistes para este 2019? Seguramente una de tus resoluciones era bajar de peso o tonificar tu cuerpo. Si se te olvidó realizar ejercicio, perdistes el interés o la membresía del gimnasio era demasiado alta, aquí te presento los gimnasios que tienen las membresías más económicas en los Estados Unidos.

Planet Fitness tiene más de 1,800 gimnasios por todos los Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana a los cuales puedes asistir por solo $10 al mes. Para obtener esta membresía tendrá que pagar un cargo por inscripción de $20 y un cargo anual de $39. Además el contrato es por un año.

Las ventajas de entrenar en Planet Fitness es que el gimnasio está abierto de lunes a viernes las 24 horas en algunas ciudades y tiene una gran variedad de máquinas para entrenar. Además dependiendo del gimnasio al que asistas podrás entrenar en grupo, junto a un entrenador certificado. Durante este verano Planet Fitness tiene una oferta en donde los adolescentes entre las edades de 15 y 18 años pueden entrenar gratis.

Blink Fitness tiene más de 80 gimnasios en los Estados Unidos. Por ejemplo, puedes encontrar gimnasios en New York, Miami, Chicago, Michigan, Virginia, etc. Blink Fitness tiene una membresía básica de $15 al mes llamada Gray Single-Club Access, la cual te puedes unir por $10. Con esta membresía puedes utilizar el equipo y máquinas para entrenamiento cardiovascular, pesas y dumbbells. Además puedes utilizar las duchas y obtener una sesión de entrenamiento gratis para que conozcas el gimnasio. Los cargos de mantenimiento del gimnasio son de $49.99 y estos se cobran anualmente.

Por otra parte, si eres estudiante puedes obtener una membresía de $75 por tres meses en gimnasios participantes. Para obtener la membresía tienes que presentar la identificación de tu universidad.

LA Fitness es uno de los gimnasios con más instalaciones en los Estados Unidos. Al obtener una membresía en LA Fitness podrás participar en más de 20 clases o entrenamientos grupales y podrás utilizar la cancha de baloncesto, jugar racquetball y utilizar el sauna, sin costo alguno. La membresía más económica es de $19.99 al mes, para obtener esta membresía tendrías que pagar una inscripción de $175. El cargo anual de mantenimiento de LA Fitness es de $49 y los contratos pueden ser por 6 meses.

Las ventajas de obtener una membresía con LA Fitness, es que además de utilizar el equipo que tiene el gimnasio para entrenar, puedes asistir a un sinnúmero de clases para fortalecer los músculos. Por ejemplo, puedes asistir a clases de Yoga , Pilates, Spinning, etc. LA Fitness tiene gimnasios en New York, New Jersey, Florida, Chicago, California, etc.

