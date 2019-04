¿Cuál es el mejor banco para ti: Chase o Wells Fargo?

Conoce cuales son las mejores ofertas de estos bancos.

Sin duda alguna, decidir en cuál banco vamos a abrir una cuenta de cheques o en cual vamos a depositar nuestra confianza para que este guarde nuestros ahorros, puede ser una decisión difícil. Ya que aunque los bancos brindan los mismos servicios financieros los beneficios y ventajas pueden variar de entidad en entidad. Debido a esto, aquí te presento las ventajas y desventajas de los bancos Chase y Wells Fargo para que escojas el que más te convenga.

Chase Bank es uno de los bancos más populares y reconocidos de los Estados Unidos, puesto que ofrece un sinnúmero de ofertas y beneficios al abrir una cuenta u obtener un préstamo. Entre las cuentas que puedes abrir en este banco se encuentran las cuentas de ahorro, de cheques y estudiantiles. Además, puedes aplicar para préstamos hipotecarios, personales y líneas de crédito. Al abrir una cuenta en Chase y añadir depósito directo, puedes obtener hasta $200.

Al abrir una cuenta de ahorro Chase Savings puedes ahorrar dinero fácilmente. Esta cuenta tiene un cargo mensual de $5, sin embargo, si mantienes $300 dólares en la cuenta o realizas una transferencia automática recurrente de $25 o más desde tu cuenta de cheques personal de Chase o tarjeta Chase Liquid no tendrás que pagar el cargo mensual. De igual manera, si tienes una cuenta de cheques personal vinculada de Chase o eres menor de 18 años, no tienes que pagar el cargo mensual. No obstante, la tasa de interés de la cuenta de ahorros de 0.01% y para abrir la cuenta no requiere un depósito mínimo.

Entre las tarjetas de crédito que ofrece Chase, se encuentra la Chase Freedom Unlimited Card. Esta tarjeta tiene $0 cargos anuales y 0% en intereses durante los primeros 15 meses en compras y transferencias. Sin embargo, luego de los 15 meses la tasa de porcentaje anual (APR por sus siglas en inglés) puede variar entre 17.24% a 25.99%. Además, durante el primer año puedes obtener hasta un 3% en reembolso por cada compra que realices (cash back). Luego del primer año el reembolso, cambiara a 1.5%.

Otros beneficios que puedes obtener con Chase:

Chase tiene una aplicación con la cuál puedes ver tus transacciones, estado de cuenta, realizar transferencias bancarias, etc. Préstamos para viviendas y comprar un auto. Tarjetas de crédito para viajes con la cual puedes ganar puntos y recompensas. Chase tiene más de 16,000 cajeros automáticos y más de 5,000 sucursales en los Estados Unidos

Wells Fargo es uno de los bancos más antiguos y con mayor poder adquisitivo de los Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años ha perdido clientes por el escándalo de las millones de cuentas fantasmas que abrieron sin el permiso de los clientes, en el 2011. Luego de recibir una multa por parte del El Buró de Protección Financiera del Consumidor de los Estados Unidos (CFPB, por sus siglas en inglés), el banco se disculpó y en estos momentos está tratando de ofrecerle a sus clientes las mejores ofertas y beneficios.

Entre los beneficios que ofrece Wells Fargo se encuentran préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito, financiamiento, cuentas de ahorro cheques y para el retiro.

La cuenta de ahorro Way2Save Savings de WellsFargo, es una de las más populares puesto que solo requiere un depósito mínimo de $25 para abrir la cuenta. La cuenta tiene un cargo mensual de $5 que puedes evitar si mantienes un saldo diario mínimo de $300 o añade la opción automática de ahorros recurrentes. Si un menor de 18 años es el titular de la cuenta no tiene que pagar el cargo mensual de $5. Si tienes un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN por sus siglas en inglés) puedes abrir esta cuenta.

La cuenta transfiere $1 de sus fondos, desde su cuenta de cheques de Wells Fargo vinculada a su cuenta Way2Save Savings por cada transacción que califique. De esta manera podrás ahorrar automáticamente.

La tarjeta de crédito Cash Wise Visa de Wells Fargo, te permite obtener $200 en recompensas en efectivo cuando gaste $1,000 en compras en los primeros 3 meses. Luego podrás obtener recompensas ilimitadas del 1.5% de las compras que realices. Los intereses de la tarjeta o el APR puede variar de 16.24% al 28.24%, pero durante los primeros 12 meses la tarjeta no tiene intereses.

Otros beneficios que puedes obtener en WellsFargo:

1. Banca por internet y a través del móvil que le permite conocer su estado de cuenta y realizar transacciones.

2. Wells fargo tiene un blog que brinda educación financiera y consejos.

3. Wells Fargo puede ayudarlo a realizar cambios de moneda y giros internacionales.

4. Tiene más de 13,000 cajeros automáticos (ATM) y aproximadamente 5,500 sucursales bancarias en todo el país.

Para que escoja un buen banco debe tomar en consideración:

1. Cantidad de oficinas y cajeros automáticos. Ya que, debes tener accessible varias sucursales en el área en donde vives.

2. Los cargos e intereses deben ser los más bajos posibles, para que así puedas ahorrar efectivamente.

3. Si abre una cuenta de ahorro, los intereses deben ser altos para que pueda ganar dinero y aumentar sus ahorros.

