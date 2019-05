¿Cuál es el mejor protector solar para la cara de acuerdo a tu tipo de piel?

El uso de protector solar en cualquier temporada es obligatorio.

Sin importar si está lloviendo, está nublado o hay mucha nieve debes de usar un protector solar para la cara, pues los rayos se reflejan en la nieve, cemento, agua y pueden quemar tu piel sin que te des cuenta. El no usar protector solar, puede provocar manchas, arrugas prematuras, irritaciones y a la larga cáncer de piel.

Aunque tu maquillaje o crema diaria diga que tiene protección solar, esto no quiere decir que ya estás protegida del sol, pues la cantidad que tienen es mínima. Hemos hecho una pequeña guía para que sepas cuál es el mejor bloqueador solar para tu tipo de piel.

Protector solar para la piel clara

La piel clara necesita de niveles mayores de SPF. Este es un protector solar para la cara en forma de stick. Su forma ayuda a cubrir todo el rostro sin tener que gastar mucho producto. Tiene una consistencia humectante es ideal si tu piel es muy seca o necesita hidratación. Se aplica en el rostro y cuello, asimismo en tu cuerpo. Lo ideal es aplicar cada 2 horas. Si te vas a maquillar aplica un poco de producto antes deja que penetre y ahora si puedes aplicar tu maquillaje.

Si tienes piel clara, pero es tipo mixta porque produces un poco de grasa en la zona T, un buen bloqueador solar es en spray. Ayudará a cubrir todo tu rostro sin dejar una sensación pesada. Es un producto vegano, resiste agua hasta por 80 minutos, además tiene vitamina E. Tiene un aroma muy rico y será muy fácil de aplicar en tu rostro y cuerpo.

Protector solar para la piel morena

Para las pieles latinas, el protector solar es muy importante pues ayudará a prevenir arrugas e irritaciones. Si tu piel tiene tendencia grasa necesitas un bloqueador libre de de aceite. Este protector solar facial es de SPF 30 e hidrata tu piel. Lo debes de aplicar después de toda tu rutina de belleza y antes del maquillaje. Solo necesitas un poco de producto para cubrir tu rostro, si aplicas demás puedes sentir tu piel grasa.

Protector solar la piel oscura

La piel oscura es un poco más tolerable a los rayos del sol, pero esto no quiere decir que no necesites protector solar. Puedes usar una protección SPF más bajo como 30, 40 o 45. Dependiendo si estás en la playa o en la oficina es las veces que debes de aplicar. Este protector solar no tiene aceite por lo que es perfecto si tu rostro es tendencia a grasa o es mixta. Es resistente por 80 minutos en el agua, por lo que después de este tiempo necesitas aplicar nuevamente. Si los rayos del sol son intensos, aplica cada 1 y 30 minutos.

