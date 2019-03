¿Cuál es la diferencia entre Medicare y Medicaid?

Los planes de salud del gobierno el Medicare y Medicaid tienen unos nombres muy parecidos, pero sus beneficios y requisitos son muy diferentes. El Medicare es un seguro médico para las personas de 65 años o más, mientras que el Medicaid es un seguro para las personas cuyos ingresos y recursos son limitados.

Medicare Original

Para calificar para el Medicare usted debe tener 65 años o más o tener alguna incapacidad. Las personas que padecen de enfermedad renal en etapa terminal (fallo permanente de los riñones) pueden aplicar para el Medicare. El Medicare Original tiene dos partes o coberturas que cubren bajo diferentes situaciones y requisitos.

La parte A esta destinada a cubrir los costos del hospital. Por ejemplo, hospitalización, centros de enfermería especializada y cuidado de salud en el hogar. Usted no tiene que pagar la prima mensual de la parte A, si pagó sus impuestos de Medicare mientras trabajaba. Sin embargo, si usted no califica para la parte A libre de costo usted puede comprarla. Por otra parte la parte B ayuda a cubrir los servicios médicos como los cuidados ambulatorios, equipo médico y servicios preventivos.



Medicare Advantage

El plan Medicare Advantage brinda una cobertura más completa, ya que incluye todos los beneficios y servicios cubiertos por la parte A y parte B de Medicare Original. Además incluye cobertura para recetas médicas. La parte C del Medicare, agrupa todos los beneficios del Medicare Original como costos de hospitalización y médico. Sin embargo la parte D cubre los medicamentos recetados.

Medicaid

Si usted tiene pocos ingresos usted debería considerar aplicar para el Medicaid. Ya que el seguro lo puede ayudar a cubrir los gastos médicos y ofrece los siguientes beneficios:

Visitas al médico

Hospitalización

Cuidado preventivo (vacunas, mamografías, colonoscopias, etc)

Atención prenatal y de maternidad

Atención de salud mental

Medicamentos

Visión y cuidado dental (para niños)

Usted puede calificar para el Medicaid si:

Es un inmigrante elegible

Es un adulto sin hijos dependientes (en algunos estados)

Es un padre o un adulto cuidando a un niño

Tiene 65 años o más

Es menor de 19 años

Está embarazada

Tiene una incapacidad

Al obtener el Medicaid usted obtiene automáticamente una cobertura para pagar medicamentos recetados. Si desea obtener el Medicaid o el Medicare, puede visitar la página del Departamento de Salud de su estado. Sin embargo, si usted no califica para estos planes médicos, que brinda el gobierno de los Estados Unidos, usted puede considerar comprar un seguro privado.

New York

Fidelis Care ofrece cobertura médica asequible y de calidad para niños y adultos de todas las edades. Entre los beneficios que proveen los planes de salud de Fidelis Care se encuentran: atención preventiva y manejo de enfermedades crónicas, servicios de emergencia, hospitalización, maternidad, atención del recién nacido y medicamentos recetados. El costo promedio del plan puede llegar a ser de $420 a $441 mensuales, según el Departamento de Salud.

Health First brinda planes sin cargos y de $20 al mes para individuos elegibles a través del NY State of Health. Entre los beneficios que brindan estos planes se encuentran: chequeo preventivo una vez al mes, cirugías, sala de emergencia, receta de medicamentos, consulta con especialista, etc.

California

LA Care Health Plan ofrece planes de cuidados preventivos sin costo adicional, es decir no tendrá que realizar co-pagos o co-seguro, o pagar un deducible. Esta aseguradora tiene una amplia red de médicos, especialistas, hospitales, farmacias y servicios de atención preventiva en los cuales puedes recibir atención médica. Para conocer los costos de los planes se puede comunicar con la aseguradora.

Con Blue Shield California podrás tener acceso a una amplia selección de médicos, especialistas y hospitales. Esta aseguradora ofrece varios planes individuales y familiares con los cuales podría recibir ayuda económica. Además de planes individuales básicos, Blue Shield California brinda cobertura dental, de la vista y seguro de vida. Si desea obtener más información sobre los planes y los costos puede obtener una cotización a través de su página web.

