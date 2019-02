¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de ahorro y una cuenta de cheques?

Conoce sus diferencias y escoge la que más te convenga.

Existen diferentes tipos de cuentas en las cuales puedes guardar tu dinero, entre ellas se encuentra la cuenta de ahorros y la de cheques.

Como su nombre lo indica las cuentas de ahorro son para ahorrar no para realizar compras cotidianas, ya que para eso se encuentra la cuenta de cheques. Con la cuenta de cheques puedes retirar dinero utilizando un cajero automático, tarjeta de débito o cheque. Por lo general estas cuentas no tienen un límite de retiros y no tienen intereses.

Por el contrario, las cuentas de ahorro tienen límites de retiro, puesto que son para ahorrar. Las cuentas de ahorro tienen una tasa de porcentaje anual (APY, por sus siglas en inglés) con las cuáles puedes ganar dinero. Para retirar dinero de una cuenta de ahorros lo puedes hacer utilizando una tarjeta de débito o cajero automático.

Si estas buscando como realizar tus compras sin la necesidad de estar utilizando efectivo o deseas ahorrar para irte de vacaciones o realizar una compra importante; puedes tomar en consideración las siguientes cuentas de ahorro o de cheques.

Cuentas de cheques:

Esta compañía financiera que se especializa en inversiones ofrece una cuenta de cheques con buenos beneficios. Ya que te permite retirar dinero de cualquier cajero automático sin cargos y éste reembolsará el dinero que otros bancos te cobran. Además, para abrir la cuenta no necesitas tener un balance mínimo y no hay cargos por transferencias de dinero a otras cuentas. Sin embargo, la cuenta de cheques no te permite depositar dinero en efectivo, sino que tendrás que utilizar otros métodos como transferencias o cheques.

La cuenta de cheques Rewards Checking de Axos no requiere balance mínimo y tiene un interés de 1.25%, dependiendo del balance y la cantidad de retiros que realice al mes. Del mismo modo, la cuenta no tiene cargos de mantenimiento ni cargos por no tener suficientes fondos. Sin embargo, si quieres ganar altos intereses debes realizar depósitos directos a la cuenta de $1,000 y utilizar por lo menos 15 veces al mes la tarjeta de débito.

Cuentas de ahorros:

CIBC Bank ofrece altos intereses en su cuenta de ahorros, ya que tiene un 2.39% APY. Sin embargo, para abrir la cuenta necesitas realizar un depósito mínimo de $1,000. La cuenta no tiene cargos por mantenimiento.

Sallie Mae es otro banco que ofrece altos intereses en su cuenta de ahorro. Con 2.20% APY tu dinero crecerá rápidamente. La cuenta no requiere un balance mínimo y no tiene cargos mensuales ni de mantenimiento.

