¿Cuál es la higiene íntima que debes tener en la menopausia?

Los cuidados que debes de tener en esta etapa.

La menopausia es una etapa que llega con grandes cambios, incluso la higiene íntima debe de ser distinta. El pH de la vagina se desequilibra, la zona de la vagina es muy seca, comienzas con incontinencia urinaria cuando ríes, toses o corres, falta de libido, o relaciones sexuales dolorosas a causa de la resequedad vaginal, entre otros desequilibrios hormonales.

Algunas recomendaciones importante es que siempre uses ropa interior hecha de algodón y que sea muy suave, no limpies tu vagina con la toalla ya que la puedes lastimar, en la menopausia es mucho más frágil. Jamás hagas duchas vaginales y siempre que apliques un producto hazlo con los dedos, si usas una esponja, guantes u otro artículo podrías dañar la zona de la vagina. Te damos 3 productos para que tengas en tu higiene íntima y te olvides de los principales malestares.

Las toallas que se usan en el período no son las adecuadas si tienes incontinencia, pues la sangre y la orina son muy diferentes. Lo ideal es que busques una toalla especial que tenga una almohadilla para que puede absorber y te mantenga seca, para no causar ninguna infección. Estas toallas te ayudarán mucho en esos momentos para que ya no te sientas incómoda.

Es un producto conocido por su máxima absorbencia, tiene más de 1000 ventas y 66% de satisfacción. Recuerda que al usar estas toallas debes de cambiar con regularidad.

La mucosa que se produce en la vagina, baja drásticamente y si no tienes los cuidados adecuados en la menopausia, puedes sangrar, sentir una sequedad extrema al orinar incluso hasta puede doler. Para esos momentos de sequedad extrema en la zona vaginal, es necesario que coloques una crema de estirol alrededor de tu zona íntima, jamás en su interior.

El colocarlo ayuda a restaurar la lubricación, tener elasticidad vaginal y a que ya no te sientas incómoda. Este producto también se usa para los sofocos, cansancio y más. Un producto de los más vendidos para alivio en la menopausia.

En la menopausia tu pH no está equilibrado, debido a todos los cambios hormonales que tu cuerpo está atravesando. El tomar un suplemento, ayuda a que tengas el equilibrio perfecto del pH, así no tengas mal olor, picazón, irritación y secreción. Es importante que si tienes algún síntoma de los antes mencionados, le prestes atención porque con esto se puede producir una infección.

Estas cápsulas te ayudarán para tener un buen pH y te olvides de las infecciones. Lo recomendable es que tomes 2 pastillas diarias. Un producto de los más vendidos con 4.4 estrellas.

También te puede interesar: ¿Por qué la maca es tan buena para la menopausia?