¿Cuál es la mejor forma de comprar cosas usadas?

Asegúrate que los artículos estén en buenas condiciones para que no pierdas tu dinero.

Puede ser difícil encontrar cosas usadas en buenas condiciones y a un buen precio. Sin embargo, dependiendo del artículo que estés buscando puedes encontrar buenas opciones en un garage sale, tienda de segunda mano o en aplicaciones. Es por esto, que aquí te explico donde puedes encontrar las mejores ofertas.

Ropa

Una manera efectiva de comprar ropa usada es visitar una tienda de segunda mano o “thrift store”. Ya que de esta manera, podrás ver en persona la calidad de la ropa y te la podrás medir. Algunas tiendas de segunda mano como Goodwill y Salvation Army ofrecen un sin número de estilos a precios muy bajos. Además, si visitas estas tiendas los domingos o lunes encontrarás muchos artículos en oferta o por un dólar.

Por otra parte, si te gusta comprar ropa en línea puedes utilizar la aplicación Poshmark, ya que puedes encontrar muchas piezas de ropa en especial, con 40% a 70% de descuento. Con la aplicación puedes recibir la ropa rápidamente, puesto que el envío se puede tardar hasta 3 días laborables. Poshmark está disponible en el App Store y en Google Play.

Artículos para el hogar

Si estás buscando muebles, sillas, mesas o decoración para cambiarle el “look” a tu casa, puedes utilizar páginas web como Craigslist o AptDeco. Con estas aplicaciones podrás buscar los artículos que necesitas, ver las fotos y comprarlas, sin pasar mucho trabajo.

Por ejemplo, si vives en Nueva York, New Jersey o Connecticut puedes utilizar AptDeco para comprar decoración o muebles para tu hogar. Esta compañía se encarga de verificar los vendedores y artículos que venden para garantizar que es una venta legítima y no un fraude. Del mismo modo, ofrecen servicio de entrega.

Enseres eléctricos

Comprar computadoras, televisores o cámaras usadas, en buenas condiciones, puede ser una tarea difícil y arriesgada. Es por esto, que debes tener cuidado en donde compras estos artículos y a quien se los compras, para que no pierdas tu dinero. Una buena opción para comprar enseres eléctricos usados es en las tiendas por departamento como: Walmart, Best Buy o Costco. Ya que, estas tiendas certifican que el artículo está en buenas condiciones y ofrecen garantías.

Por ejemplo, Best Buy clasifica los artículos usados como open-box items, pre-owned o refurbished. Los artículos que están clasificados como open-box items, están en muy buenas condiciones.

Por otra parte, Best Buy explica que: “productos Pre-Owned se han abierto y utilizado (algunos durante semanas o meses, otros por un año o más), y por lo general fueron adquiridos a través del programa Best Buy Trade-In. Los productos son inspeccionados y verificados para funcionar adecuadamente, son limpiados, y restaurados a las especificaciones originales de fábrica. Productos Pre-Owned pueden no incluir todas las piezas y accesorios (se proporcionan detalles de cada artículo), y por lo general no tienen el empaquetado original. Los productos vendidos por Best Buy a menudo incluyen una garantía limitada a través de Best Buy” .

Además añade: “los productos vendidos por Best Buy incluyen una garantía, que van desde los 90 días a 1 año”.

Te puede interesar: 5 cosas que debes saber antes de comprar en un garage sale