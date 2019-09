¿Cuál es la mejor forma de eliminar la cera de los oídos de forma segura y sin lastimarte?

Es muy probable que no estés limpiando tus oídos de forma correcta.

Contrario a lo que la mayoría de la gente cree, los oídos cuentan con su propio sistema de autolimpieza y la cera forma parte de ella. Tomando en cuenta esto, seguro que la siguiente pregunta se te ha venido a la cabeza: ¿Debo limpiarlos? La respuesta es afirmativa. Sin embargo, el problema radica en la forma en cómo lo hagas, pues introducir bastoncillos, algodones o la punta de un pañuelo puede ocasionarte daños irreparables, ya que ninguno de ellos son adecuados.

Tener unos oídos limpios es una cuestión que va más allá de lo estético, pues si no se lleva a acabo una buena limpieza de ellos, a larga el exceso de cera acumulada puede afectar su funcionamiento. Sabiendo esto, lo primero que debes de tener en cuenta antes de realizar su correcta limpieza es saber cómo éstos están conformados. Pues, el oído externo no abarca solo la oreja, sino también el canal auditivo y el tímpano; es decir, algunas de las partes que no vemos a simple vista.

La cera que se acumula en nuestros oídos es un mecanismo de defensa, y se caracteriza por ser una secreción de las glándulas de la piel del conducto auditivo externo, que es la zona que va desde la oreja hasta el tímpano, y su función implica atrapar aquellos materiales externos como partículas de suciedad, bacterias y gérmenes. Sin embargo, su exceso puede bloquear el canal auditivo, provocando molestias y daños.

Teniendo claro cómo están conformados nuestros oídos y antes de señalarte cómo debes de limpiarlos correctamente, así como los tipos de utensilios que debes de emplear; es necesario derrumbar la creencia popular sobre el uso de los bastoncillos para eliminar la cera. De acuerdo con los especialistas, nunca hay que introducirlos dentro del canal auditivo ya que pueden empujar la cera hacia el tímpano, empeorando así la situación, por lo que su uso te atraerá más riesgos que beneficios.

En lo que respecta a la soluciones líquidas que vienen en presentación de spray, no todas las que están en el mercado son aconsejables de usar; en especial aquellas a base de agua de mar, ya que al humedecer el oído, se aumenta el riesgo de infección. Por otro lado, de ninguna manera hay que emplear utensilios punzantes porque pueden causar traumatismos o perforaciones, ya que el oído es un área muy sensible.

Tomando en cuenta todas y cada una de éstas consideraciones, la mejor manera de limpiar correctamente tus oídos eliminando de ellos la cera acumulada, es limpiarlos externamente mientras te bañas, y muy de vez en cuando emplear productos especialmente pensados para su limpieza y cuidado como los que te mostramos a continuación, que trabajan de forma no invasiva y mantienen intacta la salud de tus oídos.

1. Debrox: solución en gotas para limpieza suave

Formulada principalmente con un ingrediente activo de peróxido de carbamida, la solución brinda una acción de microespuma al liberarse el oxígeno que proporciona un método seguro de limpieza que no irrita.

Su presentación en gotas te permite una fácil aplicación gracias a su jeringa de bulbo. Puede ser aplicada en niños a partir de los doce años de edad, ya que la limpieza de oídos es importante para todas las edades. Debe de usarse dos veces al día por hasta cuatro días si llega a ser necesario, o si así te lo indica el médico.

Su uso te ayuda a suavizar, aflojar y eliminar el exceso de cerumen presente en tus oídos, evitándote así la picazón, la pérdida parcial de la audición y otras afecciones más que pueden interrumpir tu rutina cotidiana.

Para un óptimo cuidado, evita colocarte agua, jabón o champú en el canal auditivo, por lo que se precavida mientras te duchas o quitas aquellos tratamientos de belleza para el pelo. Por último, no olvides mantener tus oídos secos.

2. HORANE: Kit de eliminación de cera de aplicación segura

El kit de eliminación de cera trae consigo 4 puntas de silicona suave en espiral totalmente diferentes, las cuales poseen un tamaño que encaja adecuadamente con el diámetro coclear (oído interno). Viene con caja de embalaje portátil para almacenar y un cepillo de limpieza. Funciona con 2 pilas AAA que no vienen incluidas.

Es duradero, cómodo, seguro y fácil de limpiar. Su uso consiste en elegir el tamaño correcto de la punta espiral de silicona, instalarla de forma segura, insertar la punta en el oído y girar el interruptor. Durante su empleo emite un pequeño sonido de decibelios bajos debido a su vibración de alta frecuencia.

La luz LED en su parte superior te facilita el proceso de eliminación de la cera, proporcionándote así una forma segura de limpieza para ti y para tu familia. Una de sus puntas te permite masajear puntos de acupuntura en las orejas y es adecuado para todas las edades.

Para una larga duración y una herramienta más esterelizada, haz uso del pequeño cepillo que viene en el paquete para limpiar cada una de las puntas intercambiables, de esta manera tendrás una limpieza más segura.

3. EQUADOSE: kit de limpieza con dos métodos de uso

Este kit de limpieza incluye gotas para los oídos, lavabo, 3 puntas suaves y desechables, sistema de riego y las instruccciones correspondientes.

El sistema te permite dos tipos de limpieza: la primera, consiste en llevarla a cabo a través del bloqueo, e implica regar en el oído una vez que las gotas hayan ablandado el cerumen. La segunda manera, se da alrededor del bloqueo, cuando no puedes empujar la punta a través o más allá de él.

Para su correcto uso, aplica primero las gotas suavizantes durante 15 minutos, llena la botella de irrigación tal y como se indica, y finalmente limpia tus oídos cuidadosamente por medio del método que prefieras.

Las gotas ablandan la cera antes del riego, facilitándote así la eliminación de la cera y evitándote así toda clase de afecciones, pues el exceso de cera es una de las causas más comunes del dolor de oído, de los zumbidos, de la picazón, y en el peor de los casos, de la pérdida auditiva.

