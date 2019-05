¿Cúal es la mejor manera y la más efectiva de remover los puntos negros de la nariz?

Remueve los puntos negros de tu rostro.

Si ya haz probado varios productos y no notas mejoras en tu rostro, continúa la misma cantidad de puntos negros, puede que no tengas los productos correctos. Para detener y controlar, es de manera obligatoria tener una rutina de belleza diaria por las noches y las mañanas. De preferencia con un jabón que elimine las impurezas puede ser en espuma, líquido o hasta en barra. Elimina puntos de la nariz y mejillas siguiendo estos pasos.

Es importante controlar la grasa de tu rostro para que no salgan más puntos negros. Después de lavar tu rostro y aplicar tu tónico o esencia necesitas un serum. Este serum ayuda a controlar la producción de grasa, minimizar los poros y prevenir brotes de acné. El frenar la producción de grasa ayuda a que los puntos negros ya no salgan más.

Este serum te ayudará a reducir los puntos negros y le dará elasticidad a tu piel, además previene de los signos de la edad. Necesitas pocas gotas para cubrir tu rostro, evita el exceso de producto para que no tengas la sensación pegajosa.

Para que los puntos negros se puedan eliminar necesitas de una exfoliación, al menos una vez a la semana con una mascarilla de carbón activado. Quita las células muertas, reconstruye la piel, la limpia a profundidad y elimina los puntos negros. Es necesario que cuando la apliques tus poros estén abiertos, para que penetre más el producto y llegue más profundo.

Para abrir tus poros, solo necesitas un poco de vapor en tu rostro. Puede ser después de ducharte. Esta mascarilla incluye una brocha para aplicarla por toda tu cara y no hagas un desastre.

Si deseas completar tu rutina o no tienes mucha paciencia este succionador de puntos negros, te será muy útil. Tiene 4 sondas de succión que los podrás colocar en tu rostro, depende del área en que lo quieras aplicar. Podrás controlar el tiempo y la velocidad. Una herramienta perfecta, para tener un rostro impecable.

No abuses su uso, pues tu piel se podría irritar. Es indispensable que sigas las instrucciones de uso, pues si no lo haces correctamente el producto no funcionara, tómate tu tiempo para deshacerte de los puntos negros.

