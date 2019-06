¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito en los Estados Unidos?

Con estas tarjetas no tendrás que pagar intereses durante los primeros meses.

Muchos bancos en los Estados Unidos ofrecen tarjetas de crédito con excelentes beneficios como: tasa de interés baja, sin cargos mensuales y con recompensas. Sin embargo, debes saber que realmente la mejor tarjeta de crédito es la que se adapta a tu presupuesto y satisface tus necesidades.

Como cada persona tiene metas, intereses y necesidades diferentes, aquí te presento cuáles son las mejores tarjetas de crédito según Wallet Hub, de acuerdo a diferentes circunstancias y preferencias.

Crédito Excelente: Chase Freedom Unlimited

Si tienes buen crédito es posible que puedas aplicar y obtener la tarjeta de crédito Chase Freedom Unlimited. Según Wallet Hub esta tarjeta de crédito es excelente, ya que no tiene intereses durante los primeros 15 meses y no tiene cargos anuales.

Luego de los 15 meses el interés es variable y puede llegar a ser de 17.24% a 25.99%. Con la tarjeta Chase Freedom Unlimited puedes obtener hasta 3% de reembolso en todas las compras que realice durante el primer año o hasta que gaste $20,000.

Para viajeros: Capital One Venture Rewards Credit Card

De acuerdo a Wallet Hub la tarjeta de crédito Capital One Venture Rewards Credit Card es una de las mejores tarjetas para realizar compras mientras se está de viaje. Ya que esta tarjeta no tiene cargos anuales durante el primer año y su interés es de 17.99% a 25.24%.

Una de las grandes ventajas de utilizar esta tarjeta de crédito al irse de viaje es que puedes obtener recompensas y millas para comprar boletos de avión o reservaciones. Por ejemplo, la tarjeta ofrece 2 millas por cada dólar que gastas o en cada compra que realizas, además podrás obtener 10 millas en reservaciones de hotel a través de la página Hotels.com. Del mismo modo, luego que gastas $3,000 en los primeros 3 meses, de abrir la cuenta, podrás ganar un bono de 50,000 en millas.

Con 0% en intereses: Wells Fargo Platinum Visa Card

Si usted tiene buen crédito y desea obtener una tarjeta de crédito con 0% en intereses por 18 meses, la tarjeta Wells Fargo Platinum Visa Card es una de las mejores según indica Wallet Hub. La tarjeta de Wells Fargo ofrece 0% en intereses por 18 meses y no tiene cargos anuales.

Otro de los beneficios que tiene la tarjeta Wells Fargo Platinum Visa Card, es que si te suscribes al programa “Cell Phone Protection” y pagas tu cuenta de teléfono con la tarjeta de crédito, tu teléfono estará asegurado. Podrás recibir hasta $600 si su teléfono se daña o es robado. Sin embargo, los cargos por transferencias de dinero pueden llegar al 5%.

Crédito malo: Credit One Bank Platinum Visa

Si usted no tiene un buen crédito y necesita obtener dinero, la tarjeta de crédito Credit One Bank Platinum Visa, es una de las mejores opciones según indica Wallet Hub. Esta tarjeta es sin garantía, es decir no tendrá que ofrecer ningún tipo de propiedad como garantía de que va a pagar la deuda. Sin embargo, al ser sin garantía los costos e intereses pueden ser bastante altos según sea su crédito.

“No solemos recomendar tarjetas de crédito sin garantía si tiene mal crédito dado los costos prohibitivos y las líneas de crédito bajas. Sin embargo, si realmente necesita un préstamo de emergencia, esta tarjeta Visa Credit One Bank es su mejor opción”, explica Wallet Hub.

La tarjeta de crédito tiene una tarifa anual de $0 a $75 el primer año y luego del primer año la tarifa es de $0 a $99, dependiendo de la puntuación de crédito que tenga. Los intereses de esta tarjeta pueden variar entre 20.24% a 26.24%.

