¿Cuál es la mejor webcam para hacer videollamadas en tu computadora?

Ten videollamadas con la mejor calidad de imagen desde casa.

En la actualidad, vivimos en una era totalmente tecnológica y digital, donde las comunicaciones sin importar las distancias entre los participantes pueden hacerse de manera inmediata y efectiva. En este sentido, una excelente opción para las comunicaciones digitales son sin duda las videollamadas, que te permiten tener una conexión por medio de audio y video a la vez desde internet. Y aunque en sus orígenes eran exclusivas para algunos teléfonos específicos, en la actualidad se tiene acceso a ellas desde cualquier dispositivo electrónico inteligente.

Es así, como podemos encontrar unas cuantas opciones disponibles en aplicaciones diseñadas especialmente para realizar este tipo de llamadas con vídeo. Sólo es necesario descargarlas en nuestra computadora y desde allí tendremos acceso a comunicarnos sin limitaciones. Sin embargo, debes tomar en cuenta que para poder realizar la conexión de forma correcta y adecuada, debes contar con una buena cámara que te permita opciones de vídeo que se adapten a tus necesidades de comunicación específicas.

En este sentido, existen distintos tipos de cámaras que podemos encontrar disponibles en el mercado. Sin embargo, en esta ocasión en especial, nos dedicaremos a revisar dos modelos específicos de cámaras para videollamadas. En primer lugar tenemos la Cámara Web Anivia, la cual te ofrece claridad de audio gracias a su sonido estéreo. Ha sido diseñada con dos micrófonos omnidireccionales incorporados, las cuales te ofrecen una excelente captura de voz para conversaciones claras.

Esta cámara es muy fácil de usar y de instalar, ya que incluye un puerto USB el cual es compatible con la mayoría de las plataformas de las redes sociales y muchas más aplicaciones diseñadas específicamente para la mensajería instantánea. Tienes la opción de poder conectarla a tu PC, computadora portátil e incluso a tu Android TV.

Adicionalmente, esta cámara viene con una buena iluminación y una corrección automática de la luz, a través de la cual puedes obtener la mejor imagen posible, incluso si realizas una videollamada con poca iluminación. Funciona con los sistemas operativos Windows, Mac y Android. Por otra parte, es una excelente opción para cuando no tengas la posibilidad de reunirte en persona, puedas crear una experiencia similar a través de tu computadora.

Finalmente, con una capacidad de vídeo de una alta resolución de 1080p a 30 cuadros por segundo te ofrece una claridad de imagen real. Incluye funciones para compresión de vídeo y micrófonos estéreos duales incorporados con reducción automática de ruido para que no sólo tengas claridad en la imagen, sino que también, el audio sea nítido.

Por otra parte tenemos la cámara Logitech C922x Pro, que se trata de una cámara HD que tiene la capacidad de transmitir y grabar vídeos de alta calidad con un audio nítido. Esta cámara de vídeo ha sido especialmente diseñada para satisfacer todas las necesidades de los streamers, quienes les gusta transmitir en distintas plataformas digitales pero con excelente calidad. Funciona muy rápido, tiene un lente full HD que graba vídeos de 1080p a 30 cuadros por segundo y también es capaz de una resolución de 720p a 60 cuadros por segundo.

También posee un enfoque automático premium que tiene la posibilidad de ajustarse a diversas condiciones de iluminación, ya sea el brillo de una configuración de múltiples monitores o una habitación con poca luz. Por otra parte, también esta cámara para videollamadas incluye dos micrófonos omnidireccionales integrados con tecnología de reducción de ruido, los cuales tienen la capacidad de captar sonidos de todas las direcciones para que obtengas un vídeo completo sin ningún retraso en la transmisión.

Otra ventaja de la que puedes disfrutar con esta fabulosa cámara, es que no necesariamente debes tener un fondo monótono, plano o blanco cuando estás haciendo videollamadas o cuando transmites algún contenido en vivo, ya que está diseñada especialmente con la tecnología de reemplazo de fondo de Personify, la cual es increíblemente fácil de utilizar y no necesitas nada en particular, ni mucho menos una pantalla verde.

Finalmente, esta cámara para videollamadas y transmisión en vivo es compatible con Windows, Mac OS, Chrome OS y Android, así que para disfrutar de esta maravilla lo único que necesitas es conectarla a un puerto USB de cualquiera de tus dispositivos.

De tal modo, que ambas cámaras sin duda alguna, son una excelente opción para este tipo de comunicaciones, y poseen tan buenas características que se hace complejo escoger cuál es la ideal para tener en casa, así que te mostramos de nuevo ambas cámaras con muchos más detalles.

1. Cámara Web Anivia

Es una cámara de vídeo que está diseñada especialmente con grabación full HD 1080p, la cual posee la capacidad para transmitir y grabar vídeo 1080p vibrante y realista que es capaz de capturar los momentos más emocionantes a 30 fotogramas por segundo. Su versátil compatibilidad te permite la posibilidad de poder usarla con aplicaciones tales como Skype, yahoo!, redes sociales y muchos más.

Una de sus grandes ventajas es que es muy fácil de usar y de instalar, tiene la capacidad de funcionar con computadoras de escritorio y también con computadoras portátiles. Adicionalmente, puede funcionar con los sistemas operativos Windows y Mac, para que no tengas la necesidad de configurar ningún controlador o software específico. Incluye un clip universal de montaje y una rosca de trípode para que puedas conectarlo donde quieras con total comodidad.

2. Logitech C922x Pro

Esta cámara web ha sido específicamente diseñada y optimizada para la transmisión de vídeos de calidad profesional, tanto en sitios de juegos como también en sitios de entretenimiento social como Twitch y YouTube. Transmite y graba vídeos HD 1080p vibrantes y reales. Su lente de cristal full HD y el enfoque automático premium ofrecen vídeos nítidos y claros en alta definición constante.

Incluye dos micrófonos incorporados que capturan tu voz en un rico audio estéreo. Con esta cámara puedes grabar vídeos claros incluso en entornos tenues o con poca luz de fondo con la corrección automática de la luz. Adicionalmente, con su tecnología especial de reemplazo de fondo te permite integrar tu imagen en vivo y cualquier escena de fondo directamente en tu transmisión.

También te puede interesar: Los 5 mejores accesorios para PSA que todo gamer amará tener.