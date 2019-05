¿Cuál es mejor la oferta: 2×1 o 50% de descuento?

La oferta de 2x1 puede ser muy atractiva, pero debes conocer cuándo debes aprovecharla.

Muchas veces cuando vamos de compras vemos que las tiendas nos tratan de “seducir” con sus ofertas y especiales. ¡Compra uno y llévate el otro gratis! ¡Todo en la tienda está a 50% de descuento! Estas ofertas pueden parecer muy beneficiosas a simple vista sin embargo, aquí te explico cuándo es más conveniente utilizar estas ofertas y cuál es la mejor.

2×1 vs 50% de descuento

Podría parecer más provechoso comprar dos productos por el precio de uno, que un producto a 50% de descuento. Sin embargo, esto depende de nuestras necesidades y del artículo que estemos comprando. Usualmente, los supermercados anuncian la oferta de 2×1 cuando la fecha de caducidad de los alimentos está por expirar. Por ejemplo, si usted consume mucha leche podría ser más beneficioso para usted obtener la oferta de 2×1, ya que consumirá los dos productos rápidamente. Pero si usted no consume mucha leche, usted no necesita obtener 2 galones de leche por el precio de uno. En este caso, sería más costo efectivo obtener un galón de leche a 50% de descuento.

¿Cuándo es mejor la oferta 2×1?

La oferta de compre uno y llévate el otro gratis, puede ser muy efectiva si compra alimentos que no caducan rápidamente, ropa y artículos para el hogar que no requieren gastos adicionales. Ya que muchas veces las tiendas y compañías utilizan estas ofertas para que los clientes se comprometan a utilizar su servicio.

Por ejemplo, la mayoría de las compañías de telefonía indican que puedes comprar un teléfono y recibir otro gratis. Con esta oferta podrías obtener el primer mes de servicio gratis, en los dos teléfonos, pero luego que termine el primer mes tendrías que pagar el servicio de los dos teléfonos. Debido a esto, debe tener mucho cuidado y entender la oferta completamente. Porque si usted no entiende las especificaciones o lo que realmente le está ofreciendo la compañía podría endeudarse innecesariamente. Por lo tanto, usted siempre debe comprar y aceptar los productos que realmente necesita. No obstante este tipo de oferta puede ser muy efectiva, si ya usted de por si necesita dos teléfonos, puesto que no tendría que invertir en un segundo equipo.

También debe tener cuidado con la oferta de 2×1, puesto que muchas veces las compañías tratan de ocultar los cargos de envío y procesamiento. Por ejemplo, la compañía Snuggie fue acusada de fraude al añadir y ocultar los cargos de envío, luego de ofrecerle la oferta de 2×1.

