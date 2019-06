¿Cuáles son las compañías de cruceros más baratas?

Viaja a increíbles destinos con los cruceros más baratos.

Para que puedas encontrar el mejor crucero al mejor precio, debes conocer cuáles son las compañías más baratas en las que puedes viajar. Ya que para tomar unas merecidas vacaciones a bordo de un hermoso y relajante crucero no tienes que gastar todo tu dinero.

Carnival es una de las compañías de cruceros más barata y con más barcos del mundo. La mayoría de los viajes que ofrece Carnival son por el Caribe y el Golfo de México. Debido a esto, puede encontrar ofertas muy económicas para visitar las Bahamas, México, Florida, etc.

En páginas web como Priceline.com puedes encontrar ofertas y especiales muy asequibles. Por ejemplo, en estos momentos puedes encontrar una oferta de 3 noches comenzando en los $189 por persona ($63 la noche) en el Carnival Victory, por las Bahamas. Por otro lado, en este mismo crucero puede reservar una habitación con balcón por $309. El Carnival Victory tiene un capacidad de 2,764 pasajeros. El crucero tiene camarotes con capacidad para 4 y 5 personas, siendo ideal para disfrutar de unas vacaciones en familia. En la nave podrás disfrutar de restaurantes, bares, spa, jacuzzi, discoteca, salón de belleza, etc. Además, el crucero cuenta con tres cubiertas en las cuales puedes disfrutar al aire libre de diferentes actividades y piscinas.





La flota de barcos que posee Royal Caribbean es muy variada, ya que sus barcos son de diferentes tamaños, estilos y temas. Entre los cruceros más baratos que tiene Royal Caribbean se encuentra el Mariner of the Seas, puesto que puedes encontrar ofertas económicas desde $210 la noche para un viaje de 3 noches por las Bahamas.

El Mariner of the Seas fue recientemente remodelado para añadir nuevas atracciones a bordo. En el barco podrás disfrutar de toboganes de agua, trampolines, pared para escalar, discoteca, spa, piscinas, etc. El barco tiene una capacidad de 3,114 pasajeros.

El Norwegian’s ofrece viajes en crucero a diferentes partes del mundo como: Alaska, Bahamas, Mar Caribe, Canada, Inglaterra, etc. Una de los cruceros más baratos de Norwegian’s es el Escape. Esta nave ofrece viajes a las Bermudas por 7 noches y puedes encontrar ofertas desde $399 por persona ($57 la noche).

En el barco Norwegian’s Escape puedes disfrutar de spa, piscina, casino, teatro, restaurantes, bares, etc. El barco tiene una capacidad de 4,266 pasajeros y fue construido en el año 2015.

La compañía de cruceros Princess Cruises posee una de la flota de barcos más grandes y modernos. Si no quieres gastar mucho dinero puedes irte de viaje en el Golden Princess o el Royal Princess, por lo general puedes encontrar buenas ofertas de viaje con estos cruceros. Por ejemplo, en estos momentos en Priceline.com puedes encontrar ofertas desde $329 por persona para visitar Canada en el Golden Princess, por siete noches.

El Royal Princess tiene una capacidad para más de 4,000 pasajeros y fue remodelado en el 2018. En este barco puedes disfrutar de un sinnúmero de actividades al aire libre. El barco posee pisina, spa, cancha de baloncesto, teatro, discoteca, restaurantes, etc.

