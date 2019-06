¿Cuáles son las compañías de hotel más baratas?

Hospedarte en uno de estos hoteles te saldrá más barato de lo que imaginas.

Encontrar un hotel que se ajuste a nuestras necesidades y presupuesto es uno de los aspectos más importantes al irse de vacaciones, debido a esto aquí te presento las compañías de hotel más baratas para que no pases tanto trabajo. Ya que encontrar un buen hotel, que sea a su vez económico, puede ser una tarea difícil.

Si estás buscando un hotel económico que ofrezca Internet y desayuno gratis, puedes considerar Red Roof. Con este hotel puedes encontrar ofertas desde $49 la noche. Además, las mascotas se hospedan gratis. El hotel está disponible en varios estados de lo Estados Unidos como: Florida, California y New York.

En Red Roof puedes encontrar varias ofertas y descuentos, para que así puedas ahorrar aún más dinero. Por ejemplo, en estos momentos tienen una oferta especial en donde podrías ahorrar hasta un 25% de descuento si reservas tu estadía entre Junio 10 y Junio 13.

Super 8 es parte de la cadena de hoteles Wyndham y es uno de los hoteles en donde puedes conseguir estadías baratas. Super 8 tiene más de 8,000 hoteles distribuidos en todos los Estados Unidos. Puedes encontrar estadías en Super 8 a $57 la noche, que incluyen WiFi y desayuno gratis.

La compañía rediseñó la mayoría de las habitaciones de sus hoteles para brindar más comodidad y estilo a tu estadía. Como Super 8 es parte de la cadena de hoteles Wyndham, puedes disfrutar de un 20% de descuento, si te hospedas 2 noches o más en el hotel. Si solo deseas hospedarte una noche podrías ahorrar hasta $5, en algunos hoteles participantes.

Uno de los hoteles más baratos de los Estados Unidos es Days Inn by Wyndham, esta cadena tiene más de 1,700 hoteles los cuales los puedes encontrar en algunos estados como: California, New York, New Jersey, Florida e Illinois. Por lo general, las estadías que comienzan los jueves suelen ser más económicas en los hoteles Days Inn. Por ejemplo, podrías encontrar ofertas desde $60 la noche, dependiendo del estado en donde se encuentre el hotel y la fecha.

El hotel tiene una oferta con la cual puedes ahorrar hasta un 20% de descuento, si te hospedas 2 noches o más en el hotel. Los hoteles de la cadena Wyndham se encuentran muy cerca de atracciones y lugares turísticos como: Disneyland Park, Disney Word, playas y restaurantes. Algunos de los servicios que ofrece el hotel son: conexión wifi gratuita, desayuno gratis, estacionamiento en las instalaciones, piscina al aire libre y gimnasio.

Country Inn by Radisson es una cadena de hoteles muy económicas, en las cuales puedes hospedarte en los estados de Atlanta y Tennessee. Además, si viajas a Costa Rica o Canada puedes encontrar ofertas muy económicas. Algunos de los servicios que ofrece Country Inn son desayuno, acceso gratuito a Internet de alta velocidad, gimnasio, centro de negocios, biblioteca y piscina. Dependiendo de la fecha en que usted desee hospedarse puede encontrar ofertas desde $75 la noche.

Si deseas ahorrar más dinero en la estadía, con Country Inn puedes ahorrar hasta un 25% cuando reserva y paga con anticipación su estancia. Además, el hotel tiene un paquete llamado Park and Stay que ofrece transporte entre el hotel y el aeropuerto, y aparcamiento durante un máximo de 7 días, el cual te permite ahorrar más dinero en transportación.

