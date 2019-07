¿Cuáles son las mejores cremas humectantes para la piel de mi bebé?

Una piel delicada requiere de cuidados especiales.

Durante los primeros años de vida, la piel de los bebés es muy fina y muy sensible, y es necesario aplicarles cremas hidratantes y con ingredientes nutritivos que le ayuden a mantener su delicada piel siempre suave y protegida.

Un elemento vital a considerar es el tipo de ingredientes con que están formuladas estas cremas. En primer lugar es necesario que sean respetuosas con su pH, y deben ser absorbentes, de esta manera no le van a generar incomodidad, especialmente en época de verano y en lugares donde las temperaturas sean elevadas.

Por lo general las zonas de su cuerpo donde debemos prestar más atención al momento de aplicarles las cremas humectantes es en los pliegues, ya que comúnmente pueden tornarse rojizas e irritarse por el continuo roce, la acumulación de humedad y sudor. Aplicar una crema y darle un masaje por toda su piel le ayuda a aliviar estas irritaciones y proteger la piel.

Finalmente para que nutras, protejas y sobretodo siempre esté humectada la piel de todo el cuerpo de tu bebé, cada vez que lo bañes aplica crema por todo su cuerpo. Estarás dándole un doble beneficio, ya que además de nutrir la piel, los masajes le ayudan a relajarse y ese contacto con nuestras manos los reconfortan. Dale un vistazo a las siguientes opciones de cremas para bebés y elige la mejor para ti:

1. Puracy: Crema Hidratante Natural

Desarrollada para la piel más sensible, proporciona humedad las 24 horas incluso después del baño. Todos sus ingredientes son de origen vegetal, no tóxicos e hipoalergénicos.

Al haber sido creada por médicos, es segura para todo tipo de piel, de esta manera la piel de tu bebé está más suave y se sentirá más cómodo desde el primer uso. Aplica una capa uniforme luego de cada baño.

2. Aveeno: Loción Humectante Diaria

Es una loción hipoalergénica especialmente formulada para bebés. No es grasosa y no contiene fragancias, parabenos, ni ftalatos, por lo que no irrita la piel sensible de tu pequeño.

Esta loción de avena natural coloidal para bebés es naturalmente nutritiva y brinda alivio para la piel irritada o agrietada, permite que la piel de tu bebé esté siempre protegida y humectada.

3. Eucerin: Loción Corporal para Bebés

Esta loción para bebés es lo suficientemente suave para usar todos los días y está enriquecida con ingredientes naturales. Contiene Pro-Vitamina B5 enriquecida para nutrir e hidratar la piel.

Es hipoalergénica, libre de fragancias, parabenos, colorantes y alcoholes secantes. Ha sido probada por dermatológos y es recomendada por pediatras. Tu bebé siempre tendrá la piel humectada y protegida.

