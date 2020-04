¿Cuáles son las mejores fajas para aplanar la barriga?

Muchas mujeres tienen barriga porque están con sobrepeso, por haber tenido embarazos, o son delgadas, pero aún así tienen esa barriguita que no desaparece con nada. Para nuestra fortuna, ¡existen las fajas!

Mira estas opciones de fajas, que por cierto son unas de las más populares y más vendidas en Amazon. Son muy cómodas y puedes usar debajo de cualquier ropa, para moldear y reducir centímetros de tu barriga principalmente.

Esta faja es para todo el cuerpo, es perfecto para después de un embarazo o cuando estás ejercitando todo tu cuerpo. Tonifica tu cuerpo todo el día, tiene 4 ganchos ajustables y tiene un levantador de glúteos. No importa qué tipo de ropa uses ya que no se marcará. No te preocupes por quitártela cuando tengas que ir al baño, porque tiene una abertura en la entrepierna.

Aunque su precio puede ser un poco alto, es ideal si quieres una faja de cuerpo entero que realce tus glúteos.

Esta faja presenta el material Powernet como su elemento principal, incluye un forro interior de algodón hipoalergénico para mayor comodidad. También tiene bandas inferiores de soporte para evitar que se enrolle.

Es una faja que permite la más alta compresión de la parte inferior del muslo y de los rollitos de la espalda. Proporciona un control extra firme que ayuda también en los glúteos para tenerlos más levantados y para una barriga más plana. Esta full body la encuentras en Amazon dentro de las TOP 100 más vendidas.

3. Faja Colombiana – Sonryse Reductoras y Moldeadoras:

Transforma tu cuerpo en poco tiempo. Un cambio de imagen total al instante con este moldeador de cuerpo completo de alta compresión para mujeres. Esta faja con sujetador body shaper también es excelente como: prendas de compresión de liposucción, faja postoperatoria o posparto, faja BBL después de cirugías, faja lipo y / o faja abdominoplastia.

Las fajas Colombianas de SONRYSE te brindan satisfacción garantizada debido a su tecnología de conformación superior. Es una prenda de compresión pero con mucha comodidad.

4. Diane & Geordi – Fajas Colombianas Latex:

Faja levanta cola que controla tu abdomen y cintura, y al mismo tiempo realza tus caderas. Esta faja colombiana se ajusta perfectamente a tu cuerpo y no se nota debajo de tu ropa. Viene en 6 diferentes tamaños y en 2 diferentes colores a escoger.

Este estilo faja strapless sin tiras sobre los hombros, te permite así mayor libertad a la hora de elegir las prendas de vestir. También funciona como una faja postarto o una faja post operatoria. Disponible en Amazon por menos de $60.