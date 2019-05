¿Cuáles son las mejores tarjetas prepagadas?

Conoce las tarjetas prepagadas que tienen los cargos mensuales más bajos.

Tener una tarjeta prepagada puede ser muy conveniente para realizar compras, ya que no tiene que preocuparse por los cargos de sobregiro, deudas y transacciones fraudulentas. Puesto que con este tipo de tarjetas solo puedes gastar la cantidad que depositas en la misma y brindan protección contra fraude.

La tarjeta prepagada Blue Bird de American Express, es muy conveniente, ya que no tiene cargos mensuales y puedes recargar la tarjeta en diferentes establecimientos como Walmart. El cargo por retirar dinero de un cajero automático que no sea MoneyPass puede llegar a ser de $2.50, pero si retiras dinero de los cajeros de MoneyPass la transación no tiene costo alguno.

Con la tarjeta BlueBird puedes hacer compras, pagar deudas o transferir dinero. Del mismo modo, puedes utilizar la aplicación Bluebird Mobile App para conocer el saldo de la cuenta, transferir dinero o añadir depósito directo.

La Tarjeta Wells Fargo EasyPay es una tarjeta prepagada que puedes recargar. Esta tarjeta te permite hacer compras en un sinnúmero de establecimientos y puedes recargar la tarjeta en los cajeros automáticos de Wells Fargo. De igual forma, si deseas retirar dinero lo puedes hacer en una de sus sucursales o cajeros automáticos. Además, puedes añadir depósito directo a la tarjeta.

Por otro lado, puedes utilizar la aplicación de Wells Fargo para verificar su saldo y las transacciones realizadas. Una de las ventajas de esta tarjeta, es que brinda protección contra transacciones no autorizadas si se reportan de inmediato. La tarjeta tiene un cargo mensual de $5 y la cantidad mínima que debes depositar para obtener la tarjeta es de $25.

Walmart ofrece una tarjeta de prepago recargable llamada Walmart Money Card. Al comprar en Walmart con esta tarjeta puedes obtener recompensas o “cash back”. Por ejemplo, puedes obtener 3% en recompensas cuando compras en su página web Walmart.com y 1% en la tienda. Con esta tarjeta podrías ganar hasta $75 en recompensas al año.

Esta tarjeta la puedes recargar en las tiendas Walmart, en cajeros automáticos o añadiendo depósito directo. Por otra parte, puedes descargar la aplicación Walmart MoneyCard App para conocer el saldo de la tarjeta y monitorear las transacciones. El costo de la tarjeta es $1 y tiene un cargo mensual de $5.

Con la tarjeta de prepago de H&R Block podrás realizar tus compras fácilmente y recargarla cuando necesites más dinero en Walmart o Dollar General. También puedes depositar dinero en la tarjeta en una de las sucursales de H&R Block o cajeros automáticos.

Puedes utilizar la aplicación móvil de H&R Block para conocer el saldo de la tarjeta, realizar transferencias y añadir depósito directo. Al recargar la tarjeta en algunos establecimientos puedes tener un cargo de $4.95. Por otra parte, puede haber un cargo de $3 al retirar dinero de un cajero automático.

