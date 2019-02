Ciertas anemias se pueden componer con suplementos.

La anemia es un padecimiento que se debe por la disminución de la hemoglobina en el torrente sanguíneo. Notarás como hay mareos, palidez, dolores de cabeza, fatiga y te sientes débil. Algunas veces la solución es consumir ciertas vitaminas y alimentos para que tus glóbulos rojos no tengan deficiencias, pues los suplementos pueden combatir la anemia y te puedas reponer rápidamente. ¿Cuáles son las mejores vitaminas para la anemia?

Tal vez hayas escuchado hablar que la anemia es por falta de hierro. Lo que necesitas para que el hierro se pueda absorber correctamente en tu cuerpo es vitamina C. Esta vitamina funciona la absorción del hierro vegetal y de suplementos de hierro. Siempre ten en consideración que al consumir cualquier tipo de suplemento vitamínico necesitas alimentos para que esto no cause irritación, vómitos y náuseas.

La vitamina C refuerza tu sistema inmunológico para que no padezcas de resfriados, catarros o alergias. Estas cápsulas tiene 90 pastillas que te durará para 2 meses.

La vitamina B12 se encarga que tus glóbulos rojos no tengan ninguna deficiencia y con esto proveer oxígeno a los tejidos corporales. También esta vitamina cuida tu sistema cardiovascular y prevenir cualquier enfermedad relacionada. Asimismo ayuda a que tu cuerpo tenga energía y no sienta esa fatiga o cansancio. Solo consume una vitamina diaria.

Esta vitamina también la puede encontrar en carne, huevo, pescado y en algunos productos lácteos. Si eres vegetariano o vegano este suplemento es ideal para prevenir la anemia.

La vitamina B6 se encarga del metabolismo de los glóbulos rojos, cuidando que tu sistema nervioso e inmunitario funcionen correctamente. Cuando hay una deficiencia se puede presentar la anemia en conjunto con dermatitis, depresión y úlceras. Esta vitamina se encuentra en salmón, bananas, pollo, pescado y algunos cereal. Ayuda mucho a que tengas un equilibrio emocional, te da más energía y cuida tu corazón.

Esta vitamina aunque no es tan famosa, necesitas consumir para prevenir la anemia o esto empeore. Estas tabletas solo necesitas colocarlas en tu boca y listo, no necesitas agua.

La vitamina E es otra vitamina que se encarga de cuidar tu cuerpo, falta de esta vitamina hace que puedas tener anemia y con esto problemas de corazón y circulatorios. Aunque es una vitamina popular hay medicamentos que no permiten la absorción de esta vitamina. Si tomas un medicamento, pregunta a tu médico sobre su compatibilidad con la vitamina E.

La vitamina E, no solo es un gran antioxidante sino que cuida tu corazón, piel, cabello y hasta las uñas. Consume una cápsulas con alimentos y recuerda que necesitas al menos 3 meses de cualquier suplemento para poder ver mejorarías.

También te puede interesar: Conoce 4 beneficios que la vitamina C puede hacer en tu piel.