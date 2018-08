¿Cuáles son las ventajas de la tableta Fire HD 10 edición para niños?

Una de las mejores características es que puedes ver todo lo que hacen en la tableta desde tu celular...

La tableta Fire HD 10 de Amazon viene destinada a niños. Esta tableta, Amazon Fire HD 10 Kids Edition, viene con un estuche o cover grueso, para la protección del dispositivo, con el servicio Fire for Kids Unlimited preinstalado y una garantía de 2 años.

Los controles parentales flexibles te permiten administrar los límites de uso, el acceso al contenido y los objetivos educativos, estos se pueden administrar a través del dispositivo de tu hijo o remotamente desde Amazon Parent Dashboard. Amazon Parent Dashboard with Discussion Cards les permite a los padres descubrir los títulos que sus hijos disfrutan y conectarse con ellos a través del celular.

El estuche Kid-Proof está diseñado para ser la solución perfecta para los padres que necesitan protección sin preocupaciones contra caídas, golpes y los descuidos típicos causado por los niños en el juego. Diseñada para ser duradera y liviana, la funda Kid-Proof no agrega peso innecesario a la tableta Fire, aunque se vea un poco más grande que otros estuches regulares.

Amazon FreeTime Unlimited es la primera suscripción todo en uno que reúne todos los tipos de contenido que quieren los niños de 3 a 12 años, con más de 15,000 libros, películas, programas de televisión, aplicaciones educativas y juegos. Fire Kids Edition incluye un año de Amazon FreeTime Unlimited sin costo adicional.

Descarga los videos, aplicaciones y libros favoritos de tu hijo para tener acceso incluso cuando no tengan Wi-Fi. Cuando una conexión a internet no está disponible, tu hijo verá automáticamente el contenido disponible que se ha descargado en su perfil de FreeTime.

Administra y personaliza la experiencia de tus hijos con hasta cuatro perfiles individuales para niños. Puedes establecer toques de queda a la hora de acostarse y emplear controles más estrictos sobre el tiempo y el contenido de la pantalla. Con Learn First, puedes bloquear el acceso a videos y juegos hasta que se cumplan los objetivos educativos, como los objetivos de lectura. Mientras están en Amazon FreeTime, los niños no tienen acceso a las redes sociales o a internet, y no pueden realizar compras desde la aplicación sin la aprobación de los padres. En adición, aa experiencia de navegación web mantiene fuera el contenido inapropiado mediante el uso de Common Sense Media y la propia experiencia de Amazon para curar más de decenas de miles de sitios web, videos y videos de YouTube. Los padres pueden agregar fácilmente cualquier sitio web que deseen agregar.

Disponible en Amazon en 3 colores a escoger, por menos de $200.