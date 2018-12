¿Cuáles son los beneficios de caminar como un tipo de ejercicio?

Lo más importante es que disfrutes la actividad física que estés haciendo para que te de ánimos de continuar.

¿Te intimidan los gimnasios, pero te han dicho continuamente que deberías estar haciendo ejercicios? O tal vez, te agrada la idea de hacer ejercicios, pero no te sientes tan cómoda con hacerlos en un lugar encerrado.

Siempre he dicho que variedad de estilos de ejercicios para variedad de gente. Es más, mas que ejercicios me gusta llamarle actividad física. Crear una rutina de actividad física va a beneficiar tu salud física y mental grandemente. El detalle es que para recibir los beneficios que puede brindarte, necesitas crear un compromiso contigo para hacerlo. Por eso escoger la actividad física que realmente te hace sentir feliz es crucial. No importa si es alzando pesas, corriendo, nadando, bailando, corriendo bicicleta, remando o caminando en la naturaleza, lo más importante es que la actividad que escojas te haga sentir llena de energía y que por más cansada que estés te haga ilusión separar ese momento para ti.

Uno de mis ejercicios favoritos y que está lleno de beneficios es caminar. Cuando caminas a buen ritmo le brindas muchísimos beneficios a tu salud y a tu cuerpo. Entre ellos, mantienes un peso saludable, ayudas a prevenir y controlar enfermedades cardiacas, diabetes y alta presión, fortaleces los músculos y por consiguiente le das mejor soporte a los huesos, mejoras tu estado de ánimo y también mejoras tu coordinación, balance y postura.

Al caminar intenta mantener tu mirada hacia el frente, con la cabeza hacia arriba y con los hombros hacia atrás, pero relajados. Mueve los brazos al ritmo de tus pisadas y permite un suave doblez en los codos. Hazte consciente de tu cuerpo y mantén el abdomen activo y levemente retraído. Camina pisando con todo tu pie, suavemente moviendo el peso desde el talón hacia los dedos.

Usar zapatos adecuados para tu caminata puede hacer la diferencia entre que disfrutes el ejercicio o que termines con dolores en los pies o espalda.

También es ideal que uses ropa cómoda que te permita moverte libremente

Cuenta tus pasos, distancia y ritmo cardiaco para que puedas ver tu progreso

Si caminas de noche por tu urbanización, mantente segura utilizando reflectores

Lo más importante es que disfrutes la actividad física que estés haciendo para que te de ánimos de continuar. Buena caminata y ¡Salud!

Por: Mayra Ortiz-Nieves

Coach de Salud de la Mujer

Maestra Certificada de Kundalini Yoga

Terapeuta de Masaje Licenciada

www.tulsiandrose.com

info@tulsiandrose.com

IG @tulsiandrose

FB @tulsiandrose