¿Cuáles son los beneficios de las tarjetas de crédito Visa?

Descubre cómo puedes obtener descuentos y especiales con la tarjeta Visa.

Tener una tarjeta de crédito puede ser una manera muy conveniente de realizar compras y pagar deudas, ya que las tarjetas con el logo de Visa tienen un sinnúmero de beneficios. Sin embargo, debes tener en cuenta los cargos y ofrecimientos de las tarjetas, para que esto no se convierta en una desventaja al manejar tu dinero.

Beneficios de las tarjetas de crédito

Una de las principales ventajas de tener una tarjeta de crédito Visa es que la podrás utilizar en millones de establecimientos alrededor del mundo. Si tienes una tarjeta Visa podrás viajar y realizar tus compras como de costumbre en muchos países como Turquía, Hong Kong, Francia y Canadá.

Por otro lado, si se te pierde la tarjeta o te la roban, la compañía te enviará un reemplazo en 72 horas o menos. Además si reporta una transacción no autorizada, Visa o su banco le reembolsará su dinero e investigará la situación.

La mayoría de las tarjetas Visa ofrecen descuentos, recompensas y premios especiales, de acuerdo a como la utilices. Por ejemplo, si tienes una Visa Classic podrías obtener 30% de descuento cuando compra en la tienda en línea de Reebok con su tarjeta Visa u obtener hasta $650 de descuento en algunos cruceros Princess. Visa tiene muchos descuentos y especiales para cada una de sus tarjetas de crédito, que puedes utilizar.

Si deseas obtener una tarjeta Visa, puedes obtener una en los siguientes bancos o tiendas: Applied Bank, Capital Bank, Capital One, Chase, Credit One Bank, Green Dot Bank, Nordstrom, OneUnited Bank, The Bank of Missouri y USSA.

Al aplicar para la tarjeta de crédito de Capital Bank, este no te realizará una verificación de crédito. Con la tarjeta Open Sky usted puede escoger el límite de crédito que desea, el mínimo que puede obtener son $200. Por otra parte, el interés de la tarjeta de crédito es de 19.64% APR para las compras y tiene un cargo anual de $35. Para poder aplicar necesita tener un número de Seguro Social, ser mayor de 18 años y proveer un depósito de seguridad.

La tarjeta de crédito Visa, que ofrece Capital One, no tiene intereses durante los primeros 15 meses para las compras. Luego de los 15 meses el interés puede variar de 16.24% a 26.24%. Además, no tiene cargos anuales. Capital One ofrece un bono de $150 en efectivo, después de que gastas $500 al realizar tus compras durante los primeros 3 meses de abrir la cuenta.

La tarjeta de crédito Chase Freedom Unlimited tampoco tiene intereses durante los primeros 15 meses, pero luego el interés es variable y puede llegar a ser de 17.24% a 25.99%. La tarjeta no tiene cargos anuales y puedes obtener hasta 3% de reembolso en todas las compras que realice durante el primer año o hasta que gaste $20,000.

