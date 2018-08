¿Cuáles son los beneficios de usar los suplementos de aceite de pescado?

Protege tu corazón todos los días.

Probablemente ya has leído o escuchado que alguno de tus amigos toma el aceite de pescado. Te lo han recomendado pero aún no sabes si tomarlo o no, ¿cómo saber si debes tomarlo? Sigue leyendo para saber que beneficios obtendrás sobre estos suplementos sin importar si eres hombre o mujer.

El pescado es una fuente de omega 3 y ácidos grasos esencial para promover la salud y correcto funcionamiento de tu sistema nervioso e inmunológico y por supuesto cuidar tu corazón. El tomar suplementos de aceite de pescado es una gran alternativa debido a que el consumo de pescado muchas veces no es de manera regular. Los niños también lo pueden consumir, pero acude al médico antes para que lo evalúen.

Al consumir suplementos luchas contra los triglicéridos altos, es aliado contra la hipertensión, previene ataques cardiacos y derrames cerebrales, asimismo es bueno para prevenir arrugas, disminuye el acné hasta tendrás un cabello más sedoso y fuerte.

No todos los suplementos de aceites de pescado son buenos, muchos son de baja calidad o con muy pocas propiedades. Te damos los mejores suplementos de aceite de pescado que debes de consumir y te damos todas las características que debes saber de este suplemento.

1. Dr. Tobias: la dosis perfecta

Por cada 2 cápsulas obtienes 2,000 mg de aceite de pescado con 1,400 mg de ácidos grasos Omega-3 que son 600 mg de ácido eicosapentaenoico y 800 mg de ácido docosahexaenoico. Con las cápsulas del Dr. Tobias cumplirás con la dosis recomendada lo mejor es que tiene la mejor absorción. Al tomarla diariamente no tendrás un sabor a pescado, así que no te preocupes consumirla antes de irte a trabajar.

Al tomar dos cápsula al día tendrás tu dotación perfecta de aceite de pescado. Tu corazón, cerebro, articulaciones, estado de ánimo y hasta tu cabello te lo agradecerán. Tiene más de 11000 ventas y el mejor suplemento de aceite de pescado más vendido en Amazon.



2. Arazo Nutrition: sin sabor a pescado



Con cada cápsula que ingieres obtienes 2.250 mg de ácidos grasos omega-3, que incluyen 1.200 mg de ácido eicosapentaenoico y 900 mg de ácido docosahexaenoico. El aceite proveniente de estas cápsulas son de peces silvestres o sea que son de altisima calidad. Su sabor no es a pescado, por lo que no te preocupes por oler después a pescado, porque tiene un ligero sabor a limón.

Su precio es de $20 dólares y el consumo diario debe de ser de al menos 3 cápsulas diarias, aunque contiene 120 cápsulas debes obtener varios al año. Vale la pena la calidad, pero a la larga puede ser un poco costoso.

3. Kirkland: calidad y buen precio

Este suplemento de aceite de pescado proviene de peces silvestres y contiene 300 mg de ácidos grasos omega-3 por cada cápsula blanda. La dosis recomendada es 2 cápsulas al día, o sea por lo que obtendrá 600 mg de omega 3. Puedes tomar una por la mañana y otra por el día o si prefieres las 2 cápsulas en el desayuno. El producto contiene 400 cápsulas.

Con casi 2000 ventas es uno de los suplementos de aceite de pescado favoritos por su calidad y precio más accesible a comparación de otras marcas. Aunque no se necesita tenerlas almacenadas en el refrigerador, te recomendamos que lo hagas para que tengan esa frescura todos los días.