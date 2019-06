¿Cuáles son los mejores amuletos para atraer la salud?

Cuida de tu salud y tu buena suerte con estos amuletos.

Los amuletos para atraer la salud puedes utilizarlos como protección contra las malas energías. Son muy populares ya que, aunque la mayoría de las personas mantengan un ritmo de vida sana, en ocasiones presentan complicaciones de salud, ante las cuales la recomendación principal e inmediata es visitar a un médico y revisar cuál es la causa específica de la afección.

En este sentido, si no se goza de buena salud, aunque tengas éxito y dinero no podrás disfrutar completamente de todos los logros que has conseguido. Así, los amuletos evitan que puedan dañar tu tranquilidad.

Este tipo de amuletos se utilizan desde hace muchos años, con el fin de evitar que las malas vibras y los deseos negativos de alguien puedan repercutir en tu vida. Muchas personas mal intencionadas prefieren hacer daño directamente a la salud, para de esta manera asegurarse de que van a fracasar en todos los demás aspectos de la vida cotidiana.

Entre los amuletos para la salud que más se utilizan, podemos encontrar los que resultan de las mezclas de culturas. De este modo, cada cultura es capaz de aportar su conocimiento esotérico para mantener alejadas todas las energías negativas, así como también, eliminarlas por completo. Así que si quieres tener un control y protección de tu salud, dale un vistazo a los siguientes amuletos:

1. Brazalete de Obsidiana

La obsidiana es una piedra negra preciosa que se ve comúnmente. Considerado como uno de los siete tesoros en el budismo, la obsidiana acumula un gran poder en si misma.

Se ha utilizado desde la antigüedad como un talismán y amuleto, capaz de eliminar la presión, la fatiga, el mal olor y otras energías negativas. Este brazalete llena tu vida de un equilibrio saludable.

2. Pulsera de Cuentas de Mantra con Dragón

Es un símbolo tradicional de protección, suerte y riqueza en Asia. Se cree que trae fortuna, buenas noticias y protección a tu vida. A medida que tu temperatura cambia, la pulsera cambia de color.

Este mantra en sánscrito honra a Ganesh, quien encarna la sabiduría, los nuevos comienzos y es el removedor de obstáculos. Es un amuleto ideal que puedes llevar contigo a diario.

3. Brazalete de Jade

El jade es el mineral requerido por el cuerpo humano como el calcio y el magnesio. Por lo tanto, podemos considerar la onda de inicio de emisión del jade y las células humanas como el mismo estado de onda.

Las células de tu cuerpo resuenan con las fluctuaciones emitidas por el jade, lo que hace que tu tejido celular sea más vital, promueve la circulación sanguínea, mejora el metabolismo y descarga los desechos a tiempo.

