¿Cuáles son los mejores lubricantes vaginales para usarse durante la menopausia?

Un lubricante ideal para la menopausia.

Debes saber que durante la menopausia, el usar un lubricante te ayudará a sentirte aliviada, sin resequedad, cómoda y podrás disfrutar de relaciones no dolorosas. Pero, no todos los lubricantes te pueden servir, pues algunos están hechos solo para relaciones sexuales, más no para usarse de forma continua y cotidiana. Hay cremas lubricantes para la menopausia que las podrás usar cuando sientas molestias.

1. Genneve: no altera el pH y es un humectante

Un lubricante para la menopausia se caracteriza por no tener fragancia, ni hormonas. Este lubricante ayuda a que pueda aliviar la sequedad de la vagina y la picazón e irritación que se puede presentar. Lo mejor es que no altera el pH y puede ser usado como un humectante diario. El efecto dura todo el día por lo que podrás sentirte cómoda todo el día.

A muchas mujeres les ha ayuda mucho desde el primer uso, muchas mujeres no notaron ninguna irritación a pesar de tener una piel sensible. Un lubricante femenino con 4.2 estrellas.

2. Membrasin: cápsulas que alivian la sequedad vaginal

Los lubricantes femeninos no necesariamente debes de ser aplicados en la zona V, este lubricante es un suplemento que ayuda a controlar la humedad vaginal. Es una cápsula que debes de tomar diario y ayuda a aliviar la sequedad vaginal, la irritación y el picazón. Los ingredientes de la cápsula son vitamina A y E y omegas.

Se debe de consumir 2 cápsulas diarias con mucha agua para notar resultados. Este es un proceso un es más cómodo, pero su costo es mayor. Un producto que tiene 4 estrellas.

3. Organic Glide: lubricante con probióticos que evita infecciones

Este lubricante contiene probióticos, esto ayuda a cuidar tu zona intima, a que no se produzcan bacterias, tengas un pH balanceado y además que evitas de infecciones urinarias y vaginales. Es perfecto para usarse en la menopausia y si tu piel es sensible. No tiene una sensación pesada, no mancha y es muy ligero.

Este lubricante también puede ser usado cuando se tiene relaciones sexuales. Existen 2 presentaciones que las 2 te ayudarán a sentirte mejor y más cómoda.

