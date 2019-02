¿Cuáles son los mejores préstamos hipotecarios?

Conoce cuáles son los mejores préstamos del mercado con las tasas de interés más bajas.

Aplicar para un préstamo hipotecario no es una tarea fácil y menos en los Estados Unidos. Ya que obtener aprobación y la mejor tasa de interés que satisfaga tus necesidades puede ser complicado, pero no te preocupes. Aquí te presentamos los 5 mejores préstamos hipotecarios para que construyas o compres la casa de tus sueños.

Si su “credit score” es bajo, usted debería considerar el banco New American Funding para adquirir un préstamo hipotecario. Ya que este analiza todas las solicitudes personalmente antes de aprobar o denegar un préstamo. Mientras que la mayoría de los bancos utilizan programas de computadora que automáticamente aprueban o rechazan las solicitudes si no cumplen con los requisitos básicos. Es por esto, que en New American Funding podría tener mayores oportunidades de ser aceptado.

Además, si aplica en New American Funding podría tener la oportunidad de obtener un préstamo hipotecario con los intereses más bajos del mercado.

Préstamo hipotecario de 15 años:

La tasa actual fija es de 3.125%

La tasa de interés anual es de 3.506% APR

Préstamo hipotecario de 30 años:

La tasa actual fija es de 3.750%

La tasa de interés anual es de 3.966% APR

Quicken Loans es uno de los más grandes prestamistas hipotecarios de los Estados Unidos. Este banco ofrece excelentes intereses y el proceso para aplicar para un préstamo es muy fácil y sencillo. Con el programa Rocket Mortgage podrás aplicar rápidamente, a través de su página web. Los intereses que ofrece Quicken Loans pueden variar entre 3.87% a 5.27%, dependiendo del tipo de préstamo y de su crédito.

Préstamo hipotecario de 15 años:

La tasa actual fija es de 3.875%

La tasa de interés anual es de 4.323% APR

Préstamo hipotecario de 30 años:

La tasa actual fija es de 4.375%

La tasa de interés anual es de 4.646% APR

En Chase puedes aplicar para un préstamo a través de su página web o en sus sucursales. El banco ofrece una amplia selección de hipotecas de compra y financiamiento accesibles. Por ejemplo, el préstamo DreaMaker es un préstamo a tasa fija, a 30 años, que requiere tan solo un 3% de anticipo. Además, hasta podría obtener $500 por completar un curso educativo para compradores de viviendas.

Préstamo hipotecario de 15 años:

La tasa actual fija es de 3.625%

La tasa de interés anual es de 3.791% APR

Préstamo hipotecario de 30 años:

La tasa actual fija es de 4.250%

La tasa de interés anual es de 4.324% APR

El programa Citi Mortgage de Citibank es uno de los más populares del mercado. En Citi Mortgage usted podrá obtener un préstamo hipotecario con un pago inicial bajo y si ya eres cliente de Citibank podrás obtener descuentos. Aunque, en Citi Mortgage hay cargos asociados con el proceso de solicitud, además de los costos de cierre, podrías obtener un crédito de $500 de descuento.

Préstamo hipotecario de 15 años:

La tasa actual fija es de 4.25%

La tasa de interés anual es de 4.464% APR

El pago mensual podría ser $1,128.42

Préstamo hipotecario de 30 años:

La tasa actual fija es de 4.75%

La tasa de interés anual es de 4.909%

El pago mensual podría ser $782.47

Si usted desea aplicar para un préstamo hipotecario rápido y en línea usted debería considerar Bank of America Digital Mortgage Experience. A través de esta plataforma podrá estimar cuánto puede pedir prestado, solicitar una nueva hipoteca o refinanciar su vivienda actual. Por otro lado, si ya eres parte del programa Preferred Rewards podrías calificar para una reducción de $200 a $600 en el cargo de aplicación de la hipoteca.

Préstamo hipotecario de 15 años:

La tasa actual fija es de 3.500%

La tasa de interés anual es de 3.868% APR

El pago mensual podría ser $1,430

Préstamo hipotecario de 30 años:

La tasa actual fija es de 4.250%

La tasa de interés anual es de 4.458% APR

El pago mensual podría ser $984

Recuerde que la tasa de interés es el costo que usted paga anualmente por el dinero prestado. Mientras que el porcentaje de tasa anual (APR) es un interés más amplio, es decir usted paga por el costo total del préstamo. El APR incluye todos los costos del préstamo como los puntos, tarifas, cargos etc. Debido a esto el APR puede ser más alto que la tasa de interés.

Por otro lado, la tasa de interés fija significa que el interés (el porcentaje) permanece igual durante la duración del préstamo. Por otro lado, si el interés es variable puede cambiar. Trate de obtener los intereses más bajos para que así tenga que pagar menos dinero.

