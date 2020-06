¿Cuáles son los mejores productos de Cerave para la piel?

Cuida tu piel con productos cero abrasivos.

La marca Cerave es una de las marcas dermatológicas, más confiables que tiene un gran popularidad a lo largo de los años. Es una marca que tiene un precio accesible y que se caracteriza por su composición de ceramidas en la mayoría de sus productos. Las ceramidas son componentes que hay en la piel y que son necesarios para que proteger la barrera de la piel para que pueda retener humedad para que esté suave, tersa y saludable. Todas las pieles necesitan de ceramidas, y la marca Cerave tiene una combinación de 3 ceramidas esenciales.

Estos son los mejores productos de Cerave de acuerdo a las reseñas y excelente resultados, además que tienen un costo muy accesible

1. Cervave: gel facial limpiador para pieles normal a grasa con ácido hialurónico que no tapa los poros

Un limpiador para piel grasa, jamás debe de ser muy abrasivo ni dejarte la piel tirante o muy seca, pues esto lo hará más grasa. Este gel facial limpiador de Cerave ayuda a limpiar y limpiar la barrera protectora de la piel eliminando el sebo y restos de maquillaje sin que sea irritante o abrasivo. Contiene ácido hialurónico para darle hidratación y sentir limpio el rostro y niacinamida para prevenir la producción de sebo y por supuesto ceramidas para que después la sientas suave e hidratada.

Solo necesitas de un pomp para limpiar tu rostro, la textura de este limpiador facial para piel grasa es como gel. Lo puedes usar diariamente ya se de noche o de día.

2. Cerave: crema facial con bloqueador solar SPF30 que no tapa los poros ni deja la piel blanca

Es importante siempre cuidar nuestra piel de los rayos solares, y es que a muchas personas no les gusta lo pesado que es el bloqueador solar y que deja el rostro de color blanco. Esta crema facial con bloqueador solar tiene una protección de SPF 30, contiene niacinamida que se encarga de prevenir el exceso de sebo, no tapa los poros y le da hidratación a la piel. Es apto para todo tipo de piel, pero si eres de piel grasa o mixta, no satures la piel con producto, pues si colocas mucho, la puedes sentir pesada.

Este producto de Cerave es de los más populares gracias a su protección solar, debes de reaplicar un protector solar al menos cada 3 horas aún estando en casa. El sol es el enemigo de la piel, que hace que las arrugas lleguen a temprana edad.

3. Cerave: serum de retinol con ácido hialurónico para eliminar las arrugas y mejora la estructura de tu piel

El retinol es un derivado de la vitamina A, este componente se usa para acabar con el acné, mejorar la piel, prevenir y suavizar las arrugas. Este suero de Cerave combina el retinol, ácido hialurónico y sus tres ceramidas. Al iniciar con el retinol es normal que tu piel pueda ponerse roja, se inflame o salgan granitos o sienta muy sensible la piel, el retinol es un componente muy potente por lo que tu piel se debe de acostumbrar, esta transición puede durar de una a dos semanas.

Después tu piel, mejora la estructura y las arrugas las puedes desvanecer igual el retinol es un preventivo. Puede ser usado a partir de los 25 años. El retinol solo se debe de usar por las noches y nunca junto con la vitamina C o algún ácido AHA.

También te puede interesar: 3 shampoos de aceite de ricino que sirven para acelerar el crecimiento del cabello