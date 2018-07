¿Cuáles son los mejores tipos de fajas según la forma del cuerpo?

Escoge la que mejor de adapte a tus necesidades y luce la figura deseada.

A la hora de comprar una faja no todas las mujeres tienen las mismas necesidades. Cada cuerpo es distinto, es por ello que debes escoger la que más se adapte a la figura y el efecto que deseas obtener. No importa si eres rellenita, plus size o delgada y quieres destacar tus atributos, hoy en día existen diversos modelos de fajas que además de aportar comodidad gracias a sus modernos tejidos están diseñadas para que puedas llevarlas a diario bajo tu ropa, destacando esa área en específico que tanto te preocupa y deseas mejorar.

1. Faja Salomé: Short de compresión

Faja colombiana elaborada 100% algodón para la parte inferior del cuerpo. Estos pantalones cortos con sistema de compresión de tecnología Powernet tienen un forro interior hipoalargénico y banda elástica en la parte inferior para mayor ajuste. Disponible en diferentes tallas.

Si padeces las incomodas revolveras o temes usar ropa ajustada porque se te marca la celulitis, esta faja es para ti. Alisa y moldea tus piernas, levanta los glúteos y mejora la apariencia de tus caderas. Puedes usarla a diario con pantalones, faldas o vestidos sin que nadie lo note.

Faja tipo corset elaborada con tejido de malla transpirable y tejido elástico. Tiene 3 filas de cierres de gancho en la parte frontal para ajustar de acuerdo a tus necesidades y varillas de plástico flexible que ayudan a mejorar tu postura. Disponible en color negro y nude.

Si sueñas con tener un abdomen plano y la tan nombrada figura de reloj de arena debes tener esta faja, la cual aplana la zona abdominal y disminuye tallas de cintura. Puedes usarla mientras haces cualquier tipo de ejercicio, bajo la ropa de diario o bajo un vestido ajustado para una ocasión especial. Se recomienda lavar a mano y no planchar.

Faja sin costuras elaborada en fibra de alta elasticidad transpirable y antibacterial que cuida y no lastima la piel. Posee una delicada cubierta de encaje en la zona de los glúteos que te hace lucir femenina y te brinda máxima comodidad.

Esta faja trabaja para minimizar el aspecto del abdomen, realzar las caderas y dar una silueta contorneada y de aspecto liso desde el torso hasta los glúteos. Su tejido sin costuras te permitirá llevarla en el día o la noche con cualquier tipo de prenda sin que nadie la note.

Faja postparto estilo body elaborada en algodón y fibra elástica con la tegnología Powernet. Posee doble fila de ganchos en la parte frontal y cubre brazos, abdomen y piernas hasta las rodillas.

Si estás próxima a dar a luz o acabas de salir de embarazo debes tenerla. Esta faja de efecto moldeador y con levantamiento de glúteos contribuye a que tu piel vuelva a su estado natural de forma rápida efectiva.

Faja colombiana elaborada en fibras de alta calidad suaves y ligeras para la comodidad de las mujeres plus size. Posee un cierre a un lado de la parte frontal del torso y encaje de ajuste en la parte inferior. Disponible en negro y nude.

Porque cada cuerpo es distinto y todas merecen lucir la figura anhelada. Esta faja transpirable le dará forma a tu cuerpo y realzará tus atributos mientras también te ayuda a corregir la postura. Se recomienda lavar a mano y evitar planchar.

