¿Cuánto dinero debo dejar de propina cuando voy a un restaurante?

Dejar propina no es obligatorio, es un agradecimiento por el servicio brindado.

En los Estados Unidos es común dejar de un 15% a 20% del total de la cuenta en propina, ya que esta se brinda para complementar el bajo salario que tienen los empleados o meseros en los restaurantes.

Muchos restaurantes incluyen en el recibo el porcentaje y la cantidad que esperan recibir de propina. Inclusive, algunos restaurantes sugieren el 15% del total de la cuenta como la cantidad mínima de propina.

Por ejemplo, si la cena costo 90 dolares el recibo puede sugerir:

15% de propina sería $13.50

18% de propina sería $16.20

20% de propina sería $18.00

Aunque, dejar propina no es algo obligatorio, si no dejas propina o la cantidad que dejas es menos del 10% del total de la cuenta, el restaurante o el mesero pueden entender que el trato que se te brindó no fue el mejor.

El Emily Post Institute, una página web que se encarga de informar acerca de las reglas de etiqueta y modales, recomienda que si el restaurante es uno elegante se debe de dejar de un 15% a 20% en propina. Por otra parte, si el restaurante es tipo buffet se debería dejar un 10% y si pide la comida para llevar no es obligatorio dejar propina. Del mismo modo, recomienda dejar de $1 a $2 al cantinero por cada bebida o el 15% al 20% del total de la cuenta.

Por otra parte, algunos restaurantes incluyen la propina en la cuenta si el grupo de comensales es muy grande. En el recibo verás la palabra “gratuity included” que indica que la propina ya está incluida.

Para que se te haga fácil decidir la cantidad de propina que vas a dejarle al mesero, puedes utilizar la siguientes aplicaciones:

Esta aplicación te permite calcular la propina fácilmente. Lo que debes hacer es añadir el total de la cuenta y la aplicación te brinda la cantidad de dinero que debes dejar de propina, de acuerdo al porcentaje que indique. La aplicación está disponible para iPhone, libre de costo.

La aplicación Tip Calculator te permite conocer al instante la cantidad de dinero que debes dejar de propina, al añadir el total de la cuenta a la aplicación. Además, te permite dividir la cuenta, para repartir los gastos entre tus amigos o familiares. La aplicación está disponible para Android.

