¿Cuánto dinero devuelven en los taxes por cada niño en el 2019?

El nuevo crédito tributario pondrá más dinero en tu bolsillo, si calificas.

Al reclamar a tu hijo como dependiente en la planilla de contribución 2018, podría recibir un reembolso de $1,400 por cada niño que califique para el crédito tributario por hijos. Así que si su hijo vivió con usted durante más de 6 meses en el 2018 y usted le cubrió la mayor parte de sus necesidades como alimento, ropa y gastos escolares, podría reclamar a su hijo como dependiente y recibir un crédito tributario de hasta $2,000, por hijo que califique.

¿Por qué me devuelven $1,400 en vez de los $2,000?

Según indica el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) hasta $1,400 del crédito puede ser reembolsable para cada hijo que califique. Esto significa que usted puede recibir un reembolso aunque no adeude impuestos, si califica para el crédito.

¿Qué es un crédito tributario?

Un crédito tributario le ayuda a reducir la cantidad de impuestos adeudados en su declaración y en algunos casos le permite obtener un reembolso.

Ingreso que debe de tener para aplicar

Usted puede obtener el crédito tributario si su ingreso bruto ajustado modificado (MAGI por sus siglas en inglés) es menor de $200,000, si es soltero. Si usted es casado puede obtener el crédito si completa la planilla junto a su pareja (de manera conjunta) y su MAGI es menor de $400,000. Puede acceder a esta página del IRS para conocer si es elegible para el crédito tributario: Asistente de Impuestos Interactivo (ITA, por sus siglas en inglés).

Para calificar los niños deben cumplir con los siguientes requisitos:

El niño o niña debe estar relacionado directamente con usted, es decir debe ser su: hija, hijo, hijastro, hijastra, hermano, hermana, hermanastro, hermanastra, nieto, hijo o hija adoptiva, etc. Debe tener la ciudadanía americana o ser residente. Debe haber tenido 13 años o menos el 31 de diciembre del 2018. Usted le cubrió la mayoría de sus necesidades como: alimento, ropa etc. Vivió con usted por más de 6 meses en el 2018. El niño debe ser reclamado como dependiente en su planilla.

Si su hijo es ciudadano estadounidense o residente, pero usted no lo es y está llenando los “taxes” con el número de identificación personal del contribuyente (ITIN por sus siglas en inglés) podría recibir el crédito tributario al completar la primera parte del formulario 1040A, 1040NR o 1040 y el formulario 8812.

¿Mi ex pareja puede solicitar el crédito tributario por mi hijo?

Si su ex pareja es el padre o madre de su hijo y este no tiene la custodia, no puede obtener el crédito tributario. Según el IRS, solamente la persona que posee la custodia del niño es la que puede obtener el crédito tributario. Ya que, por lo general el niño vive y pasa la mayor parte del tiempo con el padre custodio. Si el niño estuvo con cada padre por un número igual de noches, el padre con custodia es el padre con el ingreso bruto ajustado más alto.



Nuevo crédito para hijos mayores y parientes

La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos (TCJA por sus siglas en inglés), aprobada en diciembre de 2017 además de duplicar el crédito por hijos, creó un segundo crédito de hasta $500 por dependiente. Este nuevo crédito está dirigido a contribuyentes que mantienen a hijos mayores y otros parientes. Así que si su hijo es mayor de edad o su madre vive con usted, podría beneficiarse del nuevo crédito.

Existen varias compañías que lo pueden ayudar a llenar la planilla de contribución eficazmente para obtener el crédito tributario por hijos. Puede tomar en consideración las siguientes compañías que le permiten llenar los taxes gratis a través de su celular, si califica.

La aplicación de H&R Block es una de las más utilizadas del momento, ya que puedes completar la planilla de contribución federal y estatal gratuitamente. El software permite importar tu información de la W-2 con una foto y si tienes algún problema o no entiendes cómo llenar la planilla, puedes obtener ayuda al instante a través del chat. La aplicación móvil está disponible para iPhones y Androids.

Con TurboTax Free Edition, los contribuyentes con una declaración de impuestos simple pueden presentar sus impuestos de forma gratuita. También puedes ahorrar tiempo importando su W-2 de sus proveedores de nómina o sacando una foto de su W-2. La aplicación está disponible para iPhones y Androids.

