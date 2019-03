4 cuidados que debes de tener si tienes cabello graso para no hacerlo más graso

Cuida tu cabello graso.

El cabello graso requiere de cuidados especiales, pues si no usas productos adecuados o lo lavas de ciertas manera puedes producir más grasa tu cabello y empeorar la situación. Por eso te damos 4 consejos para cuidar el cabello graso, estos te ayudarán a equilibrar la producción de sebo, no altera el pH del cuero cabelludo y lo más importante es que no encrespa tu cabello o lo deja muy tieso. Estos remedios para el pelo graso, te ayudarán a controlar y amar tu cabello.

Es de suma importancia que laves tu cabello con un shampoo sin parabenos ni sulfatos, pues estos 2 componentes lo pueden resecar y tu cuero cabelludo puede producir grasa en exceso. Un shampoo de carbón activado blanco con bambú, absorbe las impurezas del cabello y libera minerales vitales para rejuvenecer tu cabello y controla la grasa.

Es importante que al tener cabello graso siempre alternes el uso de shampoos, esto ayudará a que tu cuero cabelludo puede absorber diferentes nutrientes y mejore la salud de tu cabello.

Exfoliar es eliminar residuos e impurezas, retirar células muertas que están tapando los folículos capilares que producen grasa. El exfoliar tu cabello graso, ayudará mucho para que la producción de grasa se controle. Este cepillo te ayudará a exfoliar, siempre separa tu cabello por mechones para que puedas exfoliar todo tu pelo.

Cuando laves tu cabello procura hacerlo con agua tibia. Lo recomendable es que lo laves cada 2 días, y no todos los días. Cuando esté seco, cepíllalo para esparcir los aceites naturales a todo tu pelo, esto ayuda a darle brillo y que esos aceites no permanezcan siempre en tu cuero cabelludo.

El cabello graso también necesita de hidratación y humectación, por lo que no descuides todo tu cabello y solo pienses en tu cuero cabelludo. Una mascarilla para el cabello es primordial, siempre la debes de aplicar de medios a puntas, jamás en tu cuero cabelludo, esto puede provocar mayor producción de sebo.

Esta mascarilla es de leche de almendra, con extracto de hoja de romero, proteína de almendras dulces y aceite de oliva. Estos ingredientes ayudan a que tu cabello no tenga daños y tenga una humectación perfecta para que tu pelo graso esté balanceado.

Es normal tocar el cabello, pero cuando tienes cabello graso esto hace que se engrase más rápido. Tus manos siempre están al contacto con bacterias y sudor, cuando tocas tu pelo haces que toda la suciedad se impregne en tu pelo y tu cuero cabelludo se altere y produzca más grasa.

Puede ser muy difícil no tocarlo, usa productos coquetos y lindos para mantenerlo alejado de tus manos. Siempre opta por ligas que no dañen tu pelo, estas alternativas son muy saludables para tu cabello y no hacen que se rompa o provoque orzuela.

