Dale cariño a tu cuerpo con té matcha

Ahora sabrás por qué el matcha está teniendo tanta fama...

De seguro has escuchado hablar de los beneficios que tiene el té verde en tu salud. Y de seguro, cada vez más frecuente, haz escuchado a la gente hablar de matcha o pedir matcha en tu coffee shop favorito. Si te pasó como a mí, que te quedaste con cara de no tengo ni idea de que me hablas cuando lo escuchaste por primera vez, te tengo información. Me di a la tarea de investigar y, de hecho, experimentar tomando matcha para ver de qué se trataba. Aquí te cuento un poco de cómo esta maravillosa y ancestral bebida puede beneficiarte.

Primero que todo el matcha, aunque son hojas de té verde molidas, no es cualquier té verde. Para hacerlo se utiliza una variedad de hojas en específico y el proceso de recolección y cultivo es distinto y muy especial. Por ejemplo, las plantas de té para hacer matcha se ponen en sombra por cerca de 20 días antes de su recolección para provocar así que aumente su producción de clorofila y mantener los niveles de L-teanina altos. Así mismo, se utilizan sólo las hojas de la planta y una vez secas, se pulverizan a temperatura muy baja utilizando moledores de piedra.

¿Para qué se hace esto? A través de estos procesos específicos, obtendrás una calidad inigualable de té matcha. Por lo regular, los nutrientes del té verde se quedan en las hojas del té que desechas cuando lo cuelas. Al consumir las hojas pulverizadas del té recibes todos los beneficios que tiene la planta para ti. Desde antioxidantes, que ayudan a disminuir inflamación, apoyar tu sistema inmune y hasta tu sistema hormonal, aminoácidos, vitaminas y minerales.

¿Qué pasa con la cafeína? Aunque el matcha contiene cafeína, a diferencia de la cafeína del café, su efecto es gradual. Su alto contenido en L-teanina ayuda a mantenerte alerta a la vez que ofrece un efecto calmante que ayuda a nutrir tu sistema nervioso y a reducir el estrés.

En el mercado hay distintas variedades. El grado ceremonial es el de más alta calidad. Es recomendable que, al comprarlo, busques que sea orgánico. Recuerda que estás consumiendo las hojas de la planta y no quieres que tengan pesticidas u otros químicos. Ten en cuenta que el color es importante, para obtener una buena calidad. Busca siempre que tenga un color verde vibrante y que el polvo esté en un envase que selle bien y al que no le entre luz.

Puedes aventurarte a crear una experiencia similar a la ceremonia del té haciéndolo de la manera tradicional con utensilios en bamboo para crear la espuma que tanto nos gusta.

Así mismo, puedes usar el grado de cocinar para añadirle antioxidantes a tus batidos, repostería y platos.

Ahora que tienes un poco más de información y que sabes por qué el matcha está tomando tanta fama, te invito a que lo incluyas en tu día a día y le des cariño a tu cuerpo con sus beneficios. ¡Salud y hasta la próxima!

Por: Mayra Ortiz-Nieves

Coach de Salud de la Mujer

Maestra Certificada de Kundalini Yoga

Terapeuta de Masaje Licenciada

www.tulsiandrose.com

info@tulsiandrose.com

IG @tulsiandrose

FB @tulsiandrose