Dale un toque natural y fresco a tu hogar con estas 5 plantas artificiales

La alternativa perfecta para las personas ocupadas y con poco tiempo.

Las plantas le dan vida a nuestros espacios. Le dan un toque de naturaleza y vistosidad sin igual. Sin embargo, hay a quienes no les gusta tenerlas porque implican mantenimiento y estar pendientes de ellas. Para ello, existen las plantas artificiales, que tienen aspectos muy realistas y que no necesitan cuidado alguno. Por ello, te presentamos una selección con las 5 plantas artificiales que no puedes dejar de tener para darle un toque natural y fresco a tu hogar:

Esta palma artificial de bambú incluye 8 troncos y 1095 hojas de aspecto completamente natural. Cuenta con una base de cemento cubierta con musgo simulado para mayor belleza y estabilidad.

Con ella podrás disfrutar del aspecto estético de tener plantas mientras está libre de plagas, sin necesidad de regar, sacar al sol o de fertilizantes. Es muy ligera y fácil de transportar. Las hojas están fabricadas de poliéster y son fáciles de limpiar.

2. OPPS: Set de mini plantas

Las plantas artificiales OPPS te permitirán añadir a tus espacios un ambiente armonioso y verde ideal para la oficina, el dormitorio, la sala de estar, el baño, la cocina, el balcón y otras partes del hogar.

Están diseñados de un material resistente y de calidad y su aspecto es realista. También es ideal como obsequio. Cuenta con tres macetas grises y tres hermosos arbustos de estilo topiario. Viene en tres diferentes diseños.

3. Hogado : arbustos artificiales

Los arbustos artificiales simularán perfectamente un jardín de aspecto real. Viene con 4 unidades y tienen aspecto a las hojas de eucalipto. Ideal para interiores y exteriores. Sus hojas son de plástico.

Tiene unas medidas de 5.9″ de ancho x 13.39″ de alto. Cada arbusto tiene 7 tallos con hojas. Son ideales para decorar la mesa del comedor o para adornar cualquier espacio de tu casa.

4. vidaXL : hojas de bambú

La planta de bambú artificial viene con una maceta de hojas falsas y de aspecto 100% natural perfectas para decorar tus espacios. Las hojas están fabricadas en tela mientras de las ramas son de plástico y hierro.

Cuenta con 552 hojas de bambú. Las hojas tienen ligeras variaciones de color para un aspecto realista. Esta planta artificial decorativa está hecha de materiales de alta calidad, y el tallo está hecho de bambú real, por lo que es muy duradero. Ideal para espacios feng shui y zen.

5. Warmter Palms: Palmera tropical

La palma de Warmter viene con unas hermosas hojas verdes de aspecto real. Son sintéticas e ideales para decorar estanterías, patios o salas comunes. También es ideal para decorar la pared.

Tienen una longitud total de 26 pulgadas. También puede usarse para sesiones de fotos, o para decorar una habitación temática salvaje. Están elaboradas con un material resistente y verdaderamente duradero.

