¿De qué te vas a disfrazar en Halloween 2018? Escoge entre estas 5 opciones para adultos

Serás la envidia de toda la fiesta...

Halloween es la época del año en que los personajes más icónicos de películas y juegos salen a caminar por las calles de todo el mundo. Algunas personas, muy fieles a su estilo, optan por disfraces más inmortales, esos que son perfectos para cualquier temporada como una sexy caperucita roja o un super heroe.

Probablemente, te encuentras algo indeciso respecto de quién te vas a disfrazar este Halloween, pero no te preocupes, aquí te mostraremos 5 opciones para adultos que te harán ser la envidia de la fiesta.

Este vestido está diseñado con un escote con volantes en la zona del hombro y serigrafía esquelética que viene en tonos brillantes, una falda de varios niveles con detalles de calaveras y un cinturón de raso rojo. Incluye un collar con cuencas cruzadas.

Este original disfraz es perfecto para que te luzcas en las fiestas. Si deseas, lo puedes combinar con unas medias de malla para darle un estilo más sensual, o con una peluca o velo para que representes al personaje de forma ejemplar.

Si quieres ser el más temido, no por venir del más allá, si no por tus hazañas, tú eres un auténtico Vikingo. Este es tu disfraz. Surcando los mares has vivido muchas aventuras, conquistado muchos lugares y sometido a muchos pueblos.

Este disfraz incluye la túnica, la piel que cubre las botas, el cinturón y el impresionante casco con cuernos vikingos. Parecerás un auténtico vikingo con este disfraz. Para completar el conjunto puedes añadir una espada ¿o prefieres un mazo? ¿o un hacha?

¡Siéntete fuerte con el nuevo traje de La Mujer Maravilla! Vístete como el símbolo brillante de la fuerza de la superheroína en este disfraz de mujer maravilla para adultos. El traje presenta un vestido rojo sin tirantes detallado adornado en oro con falda azul y pantalones cortos adjuntos.

También se incluye el cinturón de oro, guanteletes plateados y dorados con detalles de cuero sintético marrón y cubrebotas rojas con detalles dorados. Completando la vestimenta de la princesa amazónica es el emblemático brazalete y tiara de oro.

Baywatch está de vuelta y tu puedes formar parte del escuadrón con este conjunto azul y rojo de la nueva generación.

Este disfraz cuenta con una túnica y polainas favorecedoras que brindan un aspecto sensual y oscuro. El paquete incluye cuatro piezas compuestas por un fajín, capucha cruzada, mascarilla facial y guantes.

Además, los pantalones negros te ayudan a realzar tu figura y te proporcionan una sensación de firmeza en torno a las piernas. Así mismo, lo puedes llevar con zapatos de tacón alto para que estilicen tu figura y le añada carácter al disfraz.