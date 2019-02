¿Debería de consolidar las deudas de mis tarjetas de crédito?

Todo depende de la cantidad que adeuda.

Si ya las deudas que tiene en las tarjetas de crédito se han salido de control, podría considerar consolidar todas sus deudas en un solo préstamo. Al consolidar se le haría más fácil liquidar la deuda, ya que estas estarían agrupadas en un solo préstamo y usted solo tendría que realizar un solo pago.

Sin embargo, es importante destacar que no siempre es conveniente consolidar las deudas de las tarjetas de crédito. Ya que dependiendo de la cantidad que debe podría beneficiarse de otros programas como: transferencias de saldo a otra tarjeta de crédito o inscribirse a un programa de administración de deudas.

Aquí te explico algunas de las ventajas y desventajas de consolidar las deudas de las tarjetas de crédito, para que así decidas si te conviene consolidar o aplicar para otro tipo de programa.

Ventajas:

Realizará un solo pago mensual.

Si tiene un buen crédito podrá obtener un interés más bajo.

Podrá cumplir con todas sus deudas para eliminarlas.

Desventajas:

Podría pagar más dinero del que adeuda. Aunque los pagos mensuales y los intereses son bajos, si el término del préstamo es largo usted pagaría más dinero.

Su historial crediticio puede verse afectado negativamente al consolidar todas sus deudas.

Si utiliza su casa u otra propiedad como colateral, es decir como garantía de que pagará el préstamo. Podría perder su casa si no puede pagar la deuda.

Algunos programas de consolidación ofrecen tasas de interés bajos, pero usted debe conocer bien si la tasa de interés es variable, fija o introductoria. Ya que si es introductoria o variable el interés puede cambiar. Mientras si es fija el interés permanecerá igual.

Recuerde que al consolidar sus deudas no las elimina si no que las agrupa en un solo préstamo. Además, si no tiene buen crédito tal vez no pueda consolidar sus dudas. Si usted desea obtener más información o aplicar para un préstamo de consolidación de deudas puede considerar estas compañías:

Sofi ofrece un préstamo personal para consolidar las deudas de las tarjetas de crédito. El préstamo tiene un interés de 5.990% APR a 16.490% APR. Además, el préstamo no tiene cargos anuales o de originación. La cantidad que ofrece el préstamo es de $5,000 a $100,000 y los términos del préstamo son de 3 a 7 años.



2. LightStream

Con LightStream puede obtener un prestamo de consolidación de deudas de $5,000 a $100,000 y obtener un pago mensual bajo. Los intereses del préstamo comienzan en 6.14% APR a 15.49% APR. Dependiendo de la cantidad los términos del préstamo pueden variar de 2 a 7 años.

Ahora que ya sabe las ventajas y las desventajas de consolidar las deudas de las tarjetas de crédito. Puede leer este artículo: 5 compañías que te ayudan a eliminar las deudas